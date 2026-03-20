Argentina cumplirá 37 partidos sin enfrentar a un rival de UEFA; confirman a Zambia

Argentina confirmó a Zambia como su segundo rival para la Fecha FIFA de marzo, cumpliendo 37 partidos sin medirse ante un conjunto perteneciente a UEFA; 29 victorias, 2 empates y 4 derrotas con 73 goles a favor y 13 tantos en contra.

La última vez que Argentina se midió a un país perteneciente a UEFA fue el 18 de diciembre de 2022, cuando bordaron su tercera estrella y se consagraron campeones del mundo en Qatar frente a Francia.

A partir de dicho instante, el conjunto de Lionel Scaloni ha disputado 35 partidos entre amistosos, de Eliminatorias y Copa América, donde no ha enfrentado a ningún conjunto europeo; llegará a 37 luego de medirse a Mauritania y Zambia en marzo.

Todos los partidos de Argentina tras la Final del Mundial 2022

Estas son las Confederaciones a las que Argentina ha enfrentado -y la cantidad de veces que lo ha hecho- desde su participación en el Mundial 2026, dejando en el olvido a rivales de UEFA y Oceanía:

Conmebol / 24.

Concacaf / 8.

África (CAF) / 3.

Asia (AFC) / 2.

Sería la primera vez en la historia donde Argentina no enfrente a un país UEFA en un proceso mundialista. Mexsport

Estos son cada uno de los 37 partidos de Argentina desde la Final del Mundial 2026 hasta la Fecha FIFA de marzo 2026; en caso de no medirse a ningún conjunto de UEFA en la Fecha FIFA de junio, llegará a 40 partidos sin rival europeo, racha que romperá frente a Austria en la Jornada 2 del Mundial 2026:

2-0 Panamá / 22 de marzo, 2023.

7-0 Curazao / 28 de marzo, 2023.

2-0 Australia / 15 de junio, 2023.

2-0 Indonesia / 19 de junio, 2023.

1-0 Ecuador / 7 de septiembre, 2023.

3-0 Bolivia / 12 de septiembre, 2023.

1-0 Paraguay / 12 de octubre, 2023.

2-0 Perú / 17 de octubre, 2023.

0-2 Uruguay / 16 de noviembre, 2023.

1-0 Brasil / 21 de noviembre, 2023.

3-0 El Salvador / 22 de marzo, 2024.

3-1 Costa Rica / 26 de marzo, 2024.

1-0 Ecuador / 9 de junio, 2024.

4-1 Guatemala / 14 de junio, 2024.

2-0 Canadá / 20 de junio, 2024.

1-0 Chile / 26 de junio, 2024.

2-0 Perú / 29 de junio, 2024.

1(4)-(2)1 Ecuador / 4 de julio, 2024.

2-0 Canadá / 9 de julio, 2024.

1-0 Colombia / 14 de julio, 2024.

Argentina cumpliría 40 partidos sin enfrentarse a un rival de UEFA. Mexsport

3-0 Chile / 5 de septiembre, 2024.

1-2 Colombia / 10 de septiembre, 2024.

1-1 Venezuela / 10 de octubre, 2024.

6-0 Bolivia / 15 de octubre, 2024.

1-2 Paraguay / 14 de noviembre, 2024.

1-0 Perú / 19 de noviembre, 2024.

1-0 Uruguay / 21 de marzo, 2025.

4-1 Brasil / 25 de marzo, 2025.

1-0 Chile / 5 de junio, 2025.

1-1 Colombia / 10 de junio, 2025.

3-0 Venezuela / 4 de septiembre, 2025.

0-1 Ecuador / 9 de septiembre, 2025.

1-0 Venezuela / 10 de octubre, 2025.

6-0 Puerto Rico / 14 de octubre, 2025.

2-0 Angola / 14 de noviembre, 2025.

Argentina Vs Mauritania / viernes 27 de marzo, 2026.

Argentina Vs Zambia / martes 31 de marzo, 2026.

BFG