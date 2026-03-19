FIFA iguala la cancha: Todos los equipos femeniles deberán tener entrenadoras

La FIFA dio un paso estructural hacia la equidad en el futbol femenino al aprobar una norma que obligará a todos los equipos de sus competiciones a incluir mujeres en el cuerpo técnico, una medida que impactará desde torneos juveniles hasta la élite mundial.

La decisión, adoptada por el Consejo del organismo, establece que cada equipo deberá contar con al menos una mujer en el banquillo en funciones de entrenadora principal o asistente. La regulación entrará en vigor este mismo año en competiciones como el Mundial Sub-20 y se extenderá al máximo escenario en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

El ajuste responde a una brecha evidente. En la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, apenas 12 de 32 selecciones fueron dirigidas por mujeres.

“Sencillamente, no hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico hoy en día”, admitió Jill Ellis, actual directora de futbol de la FIFA. “Debemos acelerar el cambio creando más oportunidades y visibilidad”.

Buscan revertir tendencia

La tendencia incluso ha retrocedido. De acuerdo con reportes recientes, varias selecciones que eran dirigidas por mujeres en 2023 han cambiado a entrenadores hombres, mientras que algunos equipos participantes ni siquiera contaban con presencia femenina en sus banquillos.

La nueva norma busca romper esa inercia. No se limita a selecciones mayores; alcanza también a torneos juveniles y competiciones de clubes organizadas por la FIFA. En términos prácticos, redefine la composición mínima de los cuerpos técnicos y obliga a federaciones y equipos a replantear sus estructuras.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, respaldó la medida como parte de una estrategia más amplia para impulsar la presencia femenina en el futbol. El organismo también ha promovido programas de desarrollo que han beneficiado a cerca de 800 entrenadoras desde 2021.

En el campo, algunas figuras ya marcan el camino. Emma Hayes asumió el mando de Estados Unidos tras el ciclo de Vlatko Andonovski, mientras que entrenadoras como Sarina Wiegman han consolidado su impacto con títulos y reconocimientos individuales.

En los cuartos de final del Mundial 2023, Wiegman fue la única mujer en el banquillo. Una imagen que ahora la FIFA busca convertir en excepción del pasado.

La medida no garantiza por sí sola un cambio inmediato en resultados, pero sí altera el punto de partida. A partir de ahora, la discusión ya no será si debe haber mujeres en los cuerpos técnicos, sino cómo acelerar su llegada a los espacios donde se toman decisiones.