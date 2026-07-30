Vozinha retrasa su llegada a Colo Colo y pone en duda el cierre de su fichaje

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, volvió a ser tema de conversación en el mercado de fichajes después de que se retrasara su incorporación a Colo Colo. El portero de Cabo Verde, una de las figuras de su selección durante la Copa del Mundo 2026, tenía previsto viajar a Chile para firmar con el conjunto albo, pero finalmente no abordó el vuelo que lo llevaría al país sudamericano.

La situación generó incertidumbre debido a que Colo Colo ya había dado señales de su llegada y su entrenador, Fernando Ortiz, incluso confirmó días atrás que el guardameta se incorporaría al plantel para afrontar la segunda parte de la temporada.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde la selección que sorprendió a todo el orbe durante el Mundial 2026. David Leah

Vozinha no viaja a Chile y surge una nueva versión sobre su futuro

Aunque todavía no existía una presentación oficial, Colo Colo publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecía la característica cabellera del guardameta caboverdiano acompañada de la palabra "AURA", una publicación que fue interpretada como un adelanto de su incorporación.

Después del encuentro entre Colo Colo y Deportes Limache, el técnico Fernando Ortiz confirmó que Vozinha llegaría al club, aunque evitó señalar si el fichaje había sido una solicitud expresa de su parte para reforzar la plantilla.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa chilena, el arquero no abordó el vuelo programado desde Portugal hacia Chile, donde tenía previsto cerrar su incorporación al equipo.

El periodista portugués Marcelo Braga informó que, tras la llegada de Bubista como entrenador del Renaissance de Berkane, del futbol marroquí, el guardameta habría recibido una oferta para incorporarse al conjunto africano.

Según ese mismo reporte, Vozinha todavía no ha firmado contrato con Colo Colo, pese a que el club ya había comenzado a generar expectativa sobre su llegada mediante publicaciones en redes sociales.

El representante del portero explica el retraso

Ante las versiones que apuntaban a un posible cambio de destino, Bernardo Vasconcelos, representante del futbolista, explicó que el retraso se debe a un problema personal que requiere algunos días para resolverse.

De acuerdo con sus declaraciones, una vez solucionada esa situación, Vozinha reportará con Colo Colo para completar el proceso de incorporación al equipo chileno.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el fichaje continúa, ya que el contrato todavía no ha sido firmado.

Según la prensa chilena, el acuerdo contempla un vínculo inicial hasta diciembre de 2026, con una opción para extender la relación por un año más.

Por ahora, el futuro inmediato del guardameta caboverdiano permanece a la espera de que pueda viajar a Chile y formalizar una operación que parecía encaminada, pero que sufrió un retraso de último momento cuando ya todo apuntaba a que se convertiría en nuevo jugador de Colo Colo.