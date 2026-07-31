La pólvora de Chivas se 'moja' en Puebla y apenas saca el empate 

Las Chivas siguen generando dudas en este arranque de torneo, ahora, en su primera visita ante Puebla, el Rebaño apenas consiguió el empate (1-1) con un golazo del Piojo Alvarado.

El partido en el Estadio Cuauhtémoc sigue siendo una copia de lo mostrado por parte del Rebaño en las dos primeras jornadas, mucha posesión, varias oportunidades, pero sigue sin concretar.

En los primeros 20 minutos, las Chivas tuvieron hasta tres ocasiones para abrir el marcador, pero un balón al poste y atajadas del arquero poblano Ricardo Gutiérrez evitaron el primer tanto rojiblanco.

El Piojo Alvarado anotó el gol que salvó a Chivas ante Puebla MexSport

Y seis minutos después, el Guadalajara pagó caro. En un contragolpe Emiliano Gómez condujo, se fue hacía afuera y sacó un tiro que el Tala escupió hacía el centro, para que Eduardo Muestre terminará empujando (26’) y haciendo el primer gol del partido.

Aunque el Rebaño intentó, no consiguió empatar, dejando en claro que estaban en un momento complicado. Pero en el segundo tiempo no bajaron los brazos y como dice el dicho “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”.

Al 63’, el mejor jugador de Chivas, Roberto Alvarado, por fin rompió el cero. El ‘Piojo’ aprovechó un descuido de la defensa, recortó hacía afuera y sacó un disparo con su pierna izquierda, anotando un golazo.

En tres partidos, el Guadalajara tiene dos empates y una victoria, sumando 4 puntos y quedando en el lugar 7, con muchas posibilidades de bajar conforme pasen los partidos de la jornada.

Pausa por Leagues Cup y Chivas tendrá rivales complicados

Ahora, la Liga MX se pausará para jugarse la Leagues Cup y el Guadalajara tiene un calendario bastante complicado.

En su debut, las Chivas tendrán que enfrentar al LAFC el siguiente 5 de octubre, posteriormente enfrentará al FC Dallas el 8 y para finalizar, se medirá al Seattle Sounders el 12.

Primero se medirá ante un campeón de la MLS y después contra dos equipos bastante fuertes. Veremos cómo le va al Rebaño en otra participación de la Leagues Cup.