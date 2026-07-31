Julia García y Ana Sánchez encabezan el dominio de México en el tenis de los Centroamericanos 2026

El tenis cerró su actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la disputa de las finales de la Copa de Naciones. La última jornada terminó por definir el medallero de la disciplina, donde México finalizó en el primer lugar gracias al desempeño del equipo femenil y, en particular, a las actuaciones de Julia García y Ana Sánchez.

Las dos tenistas mexicanas fueron las principales protagonistas del torneo. Además de enfrentarse entre sí por el título individual, volvieron a aportar puntos decisivos para que México conquistara la medalla de oro por equipos y asegurara el liderato del medallero de la disciplina.

Julia García y Ana Sánchez guían el oro en la Copa de Naciones

El equipo mexicano integrado por Ingrid Millán, Julia García, Ana Sánchez y Midori Castillo disputó la final de la Copa de Naciones femenil frente a Colombia.

La serie comenzó con Julia García enfrentando a María Torres. La mexicana resolvió el primer punto en dos sets para colocar a México al frente.

Posteriormente, Ana Sánchez aseguró el campeonato al vencer en tres sets a Yuliana Lizardo, resultado que selló la victoria mexicana por 2-0 y entregó la medalla de oro a la representación nacional.

La medalla de bronce fue para Guadalupe, que derrotó a Venezuela en el encuentro por el tercer lugar.

Con ese resultado, México obtuvo el segundo título de la disciplina y aseguró el primer lugar del medallero del tenis en Santo Domingo 2026.

Julia García y Ana Sánchez ganaron la final de la Copa de Naciones femenil, Adrian Macias/Mexsport

El tenis femenil impulsa a México al primer lugar del medallero

La actuación de Julia García y Ana Sánchez fue determinante para que México terminara como la delegación más ganadora del tenis en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La representación nacional concluyó la competencia con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

El primer oro fue para Julia García, quien se proclamó campeona del torneo individual femenil tras derrotar en la final a la propia Ana Sánchez, que obtuvo la medalla de plata.

Julia Garcia fue oro en individual femenil. Adrian Macias/Mexsport

La segunda presea dorada llegó con la victoria del equipo mexicano en la Copa de Naciones femenil.

Además, Julia García y Ana Sánchez también compartieron el podio en dobles femenil al quedarse con la medalla de bronce. Con esos resultados, el tenis femenil aportó las cuatro preseas obtenidas por México en la disciplina y terminó siendo el principal responsable de que la delegación nacional encabezara el medallero.

Ana Sanchez ganó oro, plata y bronce en el tenis de Santo Domingo 2026. Adrian Macias/Mexsport

Así terminó el medallero del tenis

México finalizó en la primera posición del medallero del tenis con dos oros, una plata y un bronce.

República Dominicana ocupó el segundo lugar con dos medallas de oro y una de bronce. Los títulos llegaron gracias a Nick Hardt en individual masculino y al equipo varonil en la Copa de Naciones, mientras que Ana Zamburek conquistó el oro en individual femenil.

Colombia terminó en el tercer puesto con una medalla de oro, tres de plata y una de bronce. María Pérez y Cristian Rodríguez ganaron el título en dobles mixto; además, las selecciones colombianas obtuvieron la plata en las Copas de Naciones femenil y varonil, mientras que Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez consiguieron el bronce en dobles masculino.

Guadalupe finalizó en el cuarto lugar gracias al oro obtenido por Emeline Dartron y Mathilde Lollia en dobles femenil, además del bronce en la Copa de Naciones femenil.

El Salvador también consiguió una medalla de oro con César Cruz y Diego Durán en dobles masculino.

Barbados, Guatemala y Honduras cerraron la competencia con una medalla de plata cada uno, mientras que Venezuela obtuvo dos bronces y Puerto Rico sumó una presea de bronce.