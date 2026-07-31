¿Dónde y a qué hora ver el América-Santos?

Aunque invicto en las primeras dos fechas, el América llega con sólo una victoria y un empate, en el arranque del Torneo de Apertura 2026, donde se medirá a Santos Laguna que en el mismo periodo, no ha logrado sumar ni un punto en el torneo.

Las Águilas están viviendo una nueva era, con modificaciones sobre todo en su estructura directiva, pasando por el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada, quien por cierto tiene un pasado importante con Santos Laguna, equipo que dirigió entre el Clausura 2019 y el Torneo Apertura 2021.

Sin embargo, los resultados al momento no dejan satisfecha ni afición ni directiva. Ganaron por la mínima a los Gallos Blancos de Querétaro y empataron 1-1 con Atlante.

Santos, por su parte, ha disputado dos partidos ríspidos ante Monterrey y Atlas, donde perdió 3-2 y 0-1, respectivamente, y con el Director Técnico, Renato Paiva al frente del proyecto. La institución, presento a inicios de semana una querella en contra del Club Atlas por presunto espionaje al medio tiempo del partido entre ambos equipos.

El Club Santos presentó documentación en contra del Atlas por presunto espionaje m

La todavía volátil tabla general tiene a las Águilas del América en el quinto puesto, mientras que la ausencia de puntos, colocan a Santos en la casilla 16 de la clasificación.

El partido podrá seguirse a partir de las 17:00 horas por el Canal 5 de televisión abierta, así como por TUDN y la plataforma Layvtime. Jugadores de ambas escuadras, como el defensa de las Águilas Israel Reyes y el portero lagunero, Carlos Acevedo, tuvieron actividad a mitad de semana en el All Stars Game entre jugadores de la Liga Mx y la MLS.