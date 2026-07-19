Querétaro presume a Ronaldinho en la Final del Mundial: "Tuvimos representación de lujo"

La Gran Final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España paralizó al planeta, pero la Liga MX encontró la forma de hacerse presente en el Estadio de Nueva Jersey. Los Gallos Blancos de Querétaro enloquecieron a su afición en redes sociales al presumir con orgullo que tuvieron una representación de auténtico lujo durante el espectacular show de medio tiempo: la leyenda brasileña, Ronaldinho Gaúcho.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la escuadra emplumada compartió un GIF del astro brasileño con un mensaje que causó furor inmediato entre los fanáticos queretanos:

Nuestro Ronaldinho feat Madonna es todo lo que está bien en la final de la Copa del Mundo. Querétaro tuvo representación de lujo”. Con este tremendo guiño, el club demostró que el cariño que se le tiene a Ronaldinho sigue más vivo que nunca.

El eterno e histórico romance entre Ronaldinho y los Gallos

A pesar de haber vestido la camiseta queretana por muy poco tiempo, el impacto del campeón del mundo en el balompié azteca dejó una huella imborrable. El cariño de la directiva y la afición no es para menos, pues el paso del brasileño por México estuvo lleno de momentos mágicos.

Ronaldinho apareció junto a Madonna en la Final del Mundial REUTERS

Ronaldinho militó en el nido de los Gallos durante los torneos Apertura 2014 y Clausura 2015, registrando números que justifican su estatus de ídolo:

Partidos oficiales: 29 juegos disputados.

Aportación ofensiva: 8 goles y 8 asistencias.

Momento cumbre: Su espectacular doblete ante el América en un Estadio Azteca que se rindió a sus pies para aplaudirlo.

Logro histórico: Fue la pieza clave para que Querétaro alcanzara la Final del Clausura 2015, la primera en toda la historia de la franquicia.

Aunque hoy brille en los escenarios de los eventos más exclusivos de la FIFA y el entretenimiento mundial, para el pueblo queretano siempre será "Su Ronaldinho".