El terrible enojo de la 'Hormiga' González tras salir de cambio en el Puebla vs Chivas

Chivas volvió a dejar puntos en el camino. En la jornada 3 del Apertura 2026, el Rebaño empató 1-1 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y se fue con un sabor agridulce del Angelópolis.

Pese a dominar gran parte del encuentro y generar múltiples ocasiones, Guadalajara sólo pudo rescatar un punto gracias al gol del ‘Piojo’ Alvarado. El resultado deja a las Chivas con la sensación de que el triunfo se les escapó otra vez.

Armando "La Hormiga" González estuvo a punto de frenar su sequía goleadora Mexsport

La Hormiga González, molesto tras salir de cambio

El duelo frente a Puebla volvió a mostrar la falta de contundencia del ataque rojiblanco. Chivas generó oportunidades claras, pero el arco rival se mantuvo casi impermeable durante largos tramos y el equipo terminó dependiendo de un solo tanto para evitar la derrota.

En ese contexto, Armando González, el referente ofensivo, terminó siendo sustituido. El delantero, quien había tenido chances para abrir el marcador, salió de la cancha visiblemente molesto.

Las imágenes captaron su frustración al abandonar el terreno de juego: caminó con el rostro serio, se dirigió hacia el área técnica y, en un gesto de enojo, pateó una botella que se encontraba cerca de la banca.

El episodio dejó en evidencia que la falta de gol y la decisión del cuerpo técnico de sacarlo del encuentro no le sentaron nada bien.

La Hormiga atraviesa una sequía goleadora preocupante

La ‘Hormiga’ González completó las tres primeras jornadas del Apertura 2026 sin haber marcado un solo gol.

La falta de acierto se le nota y la desesperación comienza a hacerse evidente en su juego y en sus reacciones.

El delantero, que en torneos anteriores brilló como goleador, carga ahora con una racha negativa. Cada partido que pasa, aumenta la presión sobre sus hombros y sobre el ataque del Rebaño, que necesita con urgencia que su “9” recupere el olfato de cara a los siguientes compromisos.