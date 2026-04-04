El Betis se olvida de Fidalgo: un empate ante el Espanyol marca otro juego del 'Maguito en el olvido

El Real Betis firmó un empate sin goles frente al Espanyol que supo a poco en el Benito Villamarín. En un encuentro donde la pólvora bética pareció mojada, la noticia más importante no estuvo en los remates desviados de Antony o las intentonas de Aitor Ruibal, sino en el banquillo. Por segundo partido consecutivo en La Liga , el nombre de Álvaro Fidalgo no figuró en el césped.

El 'Maguito', quien apenas hace unos días vivía el punto más alto de su carrera internacional al debutar con la Selección Mexicana en los amistosos ante Portugal y Bélgica, parece haber pagado una factura costosa por el desgaste transatlántico. Sin embargo, lo que inicialmente se interpretó como una gestión de cargas por parte de Manuel Pellegrini, comienza a tomar tintes de preocupación técnica. Fidalgo no ve acción con la camiseta verdiblanca desde el 19 de marzo, cuando el Betis selló su pase a los cuartos de final de la Europa League con una goleada sobre el Panathinaikos.

El Betis sólo realizó tres cambios de los cinco disponibles.

Se apaga la maguia

Sobre el terreno de juego, la ausencia de la claridad que suele aportar el naturalizado mexicano fue evidente. El Betis, que marcha quinto en la tabla con 45 puntos, fue incapaz de romper el cerrojo de un Espanyol que llegó a Sevilla con la urgencia de sumar su primera victoria de 2026. Al minuto 11, Antony probó suerte con un remate desviado tras asistencia de Pablo Fornals, y poco después, Ruibal mandó un derechazo por un costado tras el cobro de una falta. Fueron chispazos de peligro en un partido gris.

El Betis vive un momento dulce en la clasificación, tres puntos por encima del Celta de Vigo y con la mirada puesta en la gloria europea, pero su fichaje estelar de la temporada pasada parece haber perdido la brújula en el momento menos oportuno. Aunque Pellegrini es conocido por su pragmatismo y la rotación constante de su plantilla, llama la atención que un jugador de la jerarquía de Fidalgo no haya sido utilizado ni siquiera como revulsivo para romper el 0-0 ante un rival que no ganaba en el Villamarín desde 2016.

Con 30 jornadas disputadas, el conjunto bético se mantiene firme en la pelea por Europa, pero el "Efecto Fidalgo" parece haberse diluido entre viajes internacionales y decisiones de vestuario. El seleccionado nacional, que llegó a España con la etiqueta de referente tras su paso por el América, enfrenta ahora el reto de reconquistar la confianza del "Ingeniero" en el tramo más crítico de la temporada. Por ahora, el Betis se olvida de su magia, y el empate ante el Espanyol es el recordatorio de que, a veces, la falta de imaginación en el mediocampo sale muy cara.