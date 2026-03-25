¡Habrá magia en el Tri! Álvaro Fidalgo ya tiene dorsal para su debut con México

Álvaro Fidalgo, mediocampista español naturalizado mexicano, se prepara para vivir un momento histórico al debutar con la Selección Mexicana de futbol en los próximos amistosos ante Portugal y Bélgica.

Tras completar su proceso de naturalización, Fidalgo llega con gran expectativa tanto de la afición como del cuerpo técnico, que esperan verlo brillar en el Estadio Banorte, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional.

Un detalle que ha llamado la atención es el número de camiseta que portará. A diferencia de su etapa en el Club América, donde se consolidó con el dorsal 8, ese número no está disponible en el Tri, ya que pertenece actualmente a Carlos Rodríguez, titular habitual del medio campo mexicano.

Por esta razón, Fidalgo lucirá el número 19 en su espalda durante sus primeros compromisos internacionales con México. Este cambio es significativo, considerando que en su actual club, Real Betis, también ha tenido que usar el 15, debido a la indisponibilidad del “8”.

El dorsal 19 simboliza el inicio de su camino con el Tri y la oportunidad de convertirse en un referente del medio campo nacional. Fidalgo buscará aprovechar cada minuto en cancha para ganarse un lugar en la selección y aspirar a formar parte de la lista rumbo a la Copa del Mundo 2026, consolidando su presencia en el futbol mexicano.