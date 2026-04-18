La Real Sociedad repite la historia de 1987 y tumba al Atlético de Madrid en los penales

Pablo Marín era un recogepelotas cuando la Real Sociedad conquistó en 2020 el título de la Copa del Rey. Ahora, convertido en un futbolista profesional, volvió al campo de La Cartuja de Sevilla para mandar a las redes el último penal de la tanda con el que el equipo txuri urdín conquistó por tercera ocasión en su historia este trofeo.

La suerte tuvo a bien que la Real Sociedad venciera de una forma similar al Atlético de Madrid como cuando chocaron en la final de 1987, luego de haber empatado 2-2 en el tiempo regular y haber llegado hasta la instancia de los penales para quedarse con el trofeo con un parcial de 4-3. Hace 39 años, el conjunto del País Vasco también venció en esta instancia (4-2) a los colchoneros tras una igualada a dos en el tiempo regular y agregado.

En el camino hacia el título, surgió un nuevo héroe inesperado con el arquero suplente Unai Marrero, quien tomó la posición del titular Álex Remiro, para brillar en la tanda deteniendo los primeros dos cobros de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, que marcaron el camino a la tercera Copa del Rey en la historia de los txuri urdín (1987, 2020 y 2026).

En el tiempo regular, Julián Álvarez forzó la prórroga con un soberbio tanto en la recta final, a los 83 minutos. El Atlético también forzó la prórroga como hace 39 años, pero al igual que en aquellos años, fue incapaz de alzar el puño para quedarse con 10 títulos del torneo.

Mikel Oyarzabal lleva sobre sus hombros al arquero Unai Marrero, quien detuvo un par de penales en la tanda final para darle a la Real Sociedad el título de la Copa del Rey. Reuters

Ander Barrenetxea se hizo de un sitio en la historia de la añeja competencia después de mandar un cabezazo a las redes cuando apenas habían transcurrido 14 segundos, para hacerse de la marca del gol más rápido de la Copa del Rey. Un augurio de lo que sería una de las tardes más dulces en la historia de La Real.

La reacción de los colchoneros llegó de la mano del nigeriano Ademola Lookman, quien volvió a mostrarse como un refuerzo de lujo en el mercado invernal cuando mandó al fondo de la portería un pase frontal del francés Antoine Griezmann para emparejar a los 19.

El equipo txuri urdín volvió a encontrarse con la onza en un momento inesperado cuando el arquero Juan Musso, la figura que a media semana brilló para darle al Atlético de Madrid el pase a las semifinales de la Champions League, ahora se vistió de villano al cometer una falta sobre Goncalo Guedes que le abrió la oportunidad a Mikel Oyarzabal de recuperar la ventaja con un efectivo cobro de un penal a unos segundos del descanso.

Cuando el partido agonizaba y la Real ya acariciaba el título, "La Araña" apareció en el minuto 83. Tras un espectacular recorte de tacón en la frontal, el argentino mandó el balón a la escuadra, desatando la locura y enviando el encuentro al tiempo extra. Pero ya no había más suerte de su lado

Obed Vargas se queda en la banca del Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano Obed Vargas se quedó con las ganas de tener minutos en su primera final de la Copa del Rey, luego de que el estratega Diego Pablo Simeone no lo consideró para ingresar el campo por los rojiblancos, pese al desgaste físico que muchos de sus jugadores mostraron por el esfuerzo físico a media semana ante el FC Barcelona.