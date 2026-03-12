De Bagdad a Monterrey, el peligroso viacrucis de la selección de Irak para disputar el Mundial 2026

Mientras una pequeña delegación caminaba este jueves por los pasillos del Estadio BBVA, el resto de la selección de Irak se mantiene atrapada a miles de kilómetros, en un país donde incluso salir para jugar un partido se ha convertido en una operación logística compleja.

Un integrante del cuerpo técnico encabezado por el entrenador australiano Graham Arnold recorrió el estadio de Monterrey, revisó vestidores y observó los accesos al campo. Era un gesto rutinario en la preparación de cualquier selección que está por disputar un partido importante.

Pero lo que para otras federaciones sería un simple reconocimiento del terreno forma parte de una planificación mucho más complicada.

Desgaste en autobús

Irak debe jugar el 31 de marzo el partido decisivo del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su rival saldrá del duelo entre las selecciones de Bolivia y Suriname que se enfrentarán días antes en la misma ruta clasificatoria.

El partido se celebrará en Monterrey. Llegar hasta allí es el problema.

El espacio aéreo de Irak permanece cerrado por razones de seguridad vinculadas al conflicto regional entre Iran y Estados Unidos. La medida ha dejado al equipo prácticamente aislado en Baghdad, con opciones limitadas para abandonar el país.

Ante ese escenario, la federación iraquí comenzó a diseñar un plan alternativo.

La ruta que discuten los dirigentes comienza con un trayecto por carretera. El equipo tendría que abandonar Bagdad en autobús y recorrer cerca de 14 horas hasta cruzar la frontera hacia Jordan. Desde allí podrían tomar un vuelo internacional que los lleve a México.

El viaje terrestre incluiría un paso por el norte del país hasta la región de Zakho antes de continuar hacia ciudades turcas como Diyarbakir y eventualmente llegar a Istanbul, donde el equipo planea realizar un breve campamento de entrenamiento previo al traslado final.

Funcionarios de la federación, encabezados por su presidente Adnan Darjal, sostuvieron reuniones con el cuerpo técnico para definir la logística del viaje. De acuerdo con autoridades de Méxic las visas para ingresar a país ya fueron tramitadas y el equipo tendría disponible un avión privado para el último tramo del trayecto.

El recorrido por carretera se realizaría en medio de una región marcada por tensiones militares recientes, un contexto que ha obligado a las autoridades deportivas a considerar múltiples escenarios.

Arnold incluso pidió a principios de semana que el partido fuera aplazado debido a la imposibilidad inicial de viajar. Hasta ahora la FIFA no ha anunciado cambios en el calendario.

Mientras tanto, los funcionarios del futbol iraquí trabajan contra el tiempo.

Existe otra variable

La probable ausencia en el torneo por razones políticas ha abierto una discusión sobre posibles ajustes en la clasificación. Dirigentes iraquíes consideran que su selección podría aspirar a ocupar ese lugar si el organismo rector decide modificar el cuadro de participantes.

Pero esa posibilidad sigue siendo incierta.

Por ahora, el plan continúa siendo el mismo. Un equipo que busca un lugar en el Mundial deberá primero atravesar carreteras, fronteras y aeropuertos antes de pensar en el balón.

En Monterrey, el estadio ya fue inspeccionado. El campo está listo.

La pregunta es si Irak logrará llegar hasta él.