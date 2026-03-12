‘Se va a desarrollar el Mundial 2026’; Sheinbaum niega supuesta suspensión

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el Mundial 2026 se suspenda en el país. Al contrario, subrayó, siguen las reuniones para su organización.

La Jefa del Ejecutivo fue consultada sobre las versiones de la oposición de que tras los hechos violentos por el operativo donde fue abatido Rubén Oseguera, "El Mencho", podría cancelarse en el país la justa deportiva.

No tenemos ninguna n otificación de qué se vaya a suspender el Mundial, nada, al revés. Sigue marchando todo, siguen las reuniones. Sigue todo normal sin ningún problema”, indicó.

En su conferencia matutina, la Presidenta expuso que tan sigue en pie la realización del Mundial en México como una de las tres sedes, que este domingo se llevará a cabo la clase más grande de fútbol en la Ciudad de México.

Reafirma que el Mundial 2026 sigue en marcha

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no existe ningún aviso oficial que indique la cancelación del Mundial en México, por lo que la organización del torneo continúa con normalidad.

El país será una de las sedes principales del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, en un evento histórico que por primera vez será organizado por tres naciones.

Primero seguir trabajando por todos los medios para que haya paz, que cesen las hostilidades (…) segundo, no tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial, al contrario, sigue marchando todo normal”, señaló la mandataria.

Actividades rumbo al Mundial 2026 continúan

Como parte de las actividades vinculadas a la preparación del torneo, el gobierno federal y autoridades locales anunciaron la realización de la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo capitalino, un evento abierto al público.

La actividad será organizada por la Secretaría de Turismo y el gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de promover el deporte y reforzar el ambiente previo a la Copa del Mundo.

La presidenta también explicó que continúan los programas sociales y culturales vinculados al torneo, entre ellos el denominado “Mundial Social”, una iniciativa que busca involucrar a la población en actividades deportivas y comunitarias relacionadas con el evento internacional organizado por la FIFA.

La presidenta Claudia Sheinbaum. Especial

México se mantiene como sede del Mundial 2026

El Mundial de 2026 representa uno de los eventos deportivos más importantes que recibirá México en los próximos años.

El país albergará partidos en varias ciudades, incluida la Ciudad de México, que volverá a convertirse en epicentro del futbol internacional, tal como ocurrió en los torneos de 1970 y 1986.

Para el gobierno federal, la celebración del torneo implica una oportunidad para fortalecer el turismo, la economía y la proyección internacional del país, además de consolidar la infraestructura deportiva.

Durante la misma conferencia, la presidenta también abordó el contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente.

Sheinbaum explicó que sostuvo una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de explorar una postura conjunta entre países de América Latina.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, México busca impulsar un comunicado regional que haga un llamado a la paz y a una solución diplomática frente al conflicto internacional relacionado con Irán.

La propuesta, explicó, pretende que los países latinoamericanos respalden una salida basada en el diálogo y la negociación, frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

asc