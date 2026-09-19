Averno perdió la cabellera en el 93 Aniversario del CMLL

La rivalidad por más de 20 años lució en todo su esplendor en el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde Averno dio una clase de rudeza, aunque perdió la cabellera al caer ante Místico en el Cuadrangular con final suicida en la Arena México.

En la batalla estelar también participaron las duplas Zandokan Jr y Star Jr, Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr, Último Guerrero y Templario.

La primera pareja eliminada fue la de Dragón Rojo Jr y Bárbaro Cavernario, cuando “El Guerrero León” dio cuenta del líder de los Dragones. “El Rey del Garrote” no quedó nada contento y le recriminó a su “compañero”, donde los dimes y diretes los acompañaron rumbo a los vestidores.

Por su parte, Averno derrotó a Star Jr, mientras Zandokan Jr salió lesionado. Posteriormente, Místico dio cuenta de Templario.

La lucha de apuestas final se decidió entre Averno y Místico. El “Amo y Señor” hizo gala de la rudeza, le rompió la máscara al ídolo mexicano e hizo enardecer a sus seguidores. El rudo también tuvo apoyo y la afición se dividió.

Averno revirtió en dos ocasiones “La Mística”, dejó en mal estado al “Rey de Plata y Oro”, pero en el tercer intento de la llave, hubo una variante con un antebrazo y ya no pudo revertirla. Tras cortarle una parte de su cabello, se lo entregó al técnico y después arremetió contra él, además de quitarles las tapas a Máscara Dorada y Neón.

“Es una batalla, no la guerra. Místico es por hoy uno de los luchadores a vencer. Sabía a lo que me estaba enfrentando, sabía que era lo mejor, no salieron las cosas como queremos, pero bueno tampoco se acaba la guerra. A Místico lo hicimos sufrir, la gente sufrió con su ídolo. En cuestión de segundos nos sorprendió. Pensaba que lo tenía dominado, pero desafortunadamente no fue así. Hoy termino con la derrota.

Ya vieron que no acaba la rivalidad. Hasta que no se retire o me retire, vamos a acabar”, dijo Averno.

“Ha sido una noche mágica para mí. Después de más de 20 años, esta rivalidad, después de estarlo busque y busque. Si el señor quería protagonizarlo, quería un mano a mano, teníamos que darlo todo por el todo y creo que lo dimos. A pesar de que en las esquinas estábamos separados, le demostramos a la gente que teníamos ganas de quedarnos, de demostrarle a la gente que este clásico Místico-Averno después de más 20 años, seguía más fuerte que nada. Es algo muy bonito cuando la gente se divide y empieza a creer en su ídolo”, indicó Místico.