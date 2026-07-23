Místico tacha a Averno de antiprofesional: exige un máscara vs cabellera

Místico lo tiene claro, ya es un duelo directo contra Averno, a quien consideró como antiprofesional por lo que hizo el pasado viernes, cuando el ídolo de la lucha libre salió en camilla. “El Rey de Plata y Oro” exigió una batalla de máscara contra cabellera para el 93 Aniversario del CMLL.

“Sí, estoy seguro que lo que hizo fue antiprofesional y si en verdad quiere enfrentarse a un duelo de máscara contra cabellera, encantado de la vida”, indicó Místico en el CMLL Informa.

Místico admitió que Averno lo ha lastimado mucho Foto: CMLL

Tras la batalla del pasado viernes 17 de julio de 2026 contra Averno, Mephisto y Euforia, el oriundo de Tepito, CDMX, sufre un esguince en la rodilla y parte del hueso del codo roto.

“Creo que me ha lastimado muchísimo. Se atrevió a deshacerme la máscara con Los Infernales, le dije que ya me rendía porque ya no aguantaba. Después del tornillo hacia afuera, caer de puras rodillas, sentí como la rodilla se botó, sentí cuando ya no aguantaba y luego me avienta a la baranda, ahí es cuando grito ‘¡Ya estuvo!’ y empiezo a brincar del dolor de la rodilla.

Místico exigió estar en el 93 Aniversario del CMLL en una lucha de apuestas contra Averno Foto: CMLL

Se involucra Mephisto, Euforia, me pone un cuatro en el poste con mis piernas, me estaba lastimando más. Le digo al réferi ‘La Bestia’ ‘¡ya es todo!’. Sin embargo, se fue a lo antiprofesional, a deshacerme la máscara, quererme humillar y lo lograron y luego lo que hicieron en la camilla, creo que es antiprofesional”, agregó.

En aquella ocasión, cuando Místico fue trasladado en camilla, Averno continuó su ofensiva contra su rival.

MÍSTICO CONSIDERA A AVERNO COMO UNO DE LOS MEJORES RUDOS

Místico consideró que su rivalidad con Averno ya rebasó fronteras y es el momento del duelo de máscara contra cabellera. Admitió que “El Amo y Señor” es uno de los mejores rudos de la Arena México.

“Estoy seguro que después de tener esta gran rivalidad con uno de los máximos rivales que he tenido, que es Averno. Creo que ha demostrado que no le gusta pedir aplausos, que no le gusta andar jugando arriba de un ring. Me ha demostrado que es un jugador hecho y derecho, que es uno de los mejores rudos que tiene la Arena México”, señaló el enmascarado.

Místico también tiene en la mira la máscara a Mephisto; junto a Averno, fueron los luchadores que lo debutaron un 18 de junio de 2004. También, uno de sus objetivos es Volador Jr.

“El Rey de Plata y Oro” es el primer luchador convocado para Fantasticamanía Reino Unido, que se realizará el próximo 17 de octubre.