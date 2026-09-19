¡DOLOROSA REMONTADA! Chivas le pega al América en el Clásico Sub-21 con todo y Malagón

Chivas se impuso 2-1 al América en el Clásico Nacional Sub-21, en un partido en el que Luis Ángel Malagón volvió a tener actividad como parte de su proceso de recuperación y para retomar ritmo de juego.

El arquero mexicano fue titular con las Águilas y disputó el encuentro completo, aunque no pudo evitar la remontada del conjunto rojiblanco.

América pegó primero en el Clásico Nacional Sub-21

El América tomó la ventaja apenas al minuto 8 y comenzó el partido con el control del marcador. Sin embargo, Chivas reaccionó antes del descanso y aprovechó una acción que cambió el rumbo del encuentro.

Al 35’, Andrés Araujo cometió una falta sobre Ben Rhouma dentro del área, por lo que el árbitro señaló penal a favor del Guadalajara. Además, la acción provocó la expulsión del futbolista azulcrema, dejando al América con un jugador menos.

El propio Ben Rhouma se encargó de cobrar la pena máxima. El atacante rojiblanco ejecutó un disparo cruzado con la pierna izquierda y venció a Malagón para colocar el 1-1 en el marcador.

Chivas encuentra la remontada en los minutos finales

Con un hombre menos, el América consiguió resistir durante buena parte del segundo tiempo y mantuvo el empate ante Chivas. Las Águilas parecían encaminadas a rescatar al menos un punto pese a la inferioridad numérica.

Sin embargo, cuando el partido se acercaba al final, el Guadalajara encontró el gol de la remontada.

Al minuto 88, Diego González aprovechó un tiro de esquina y conectó un remate de cabeza que terminó superando a Malagón para poner el 2-1 definitivo a favor de Chivas.

De esta manera, el conjunto rojiblanco se quedó con el triunfo en el Clásico Nacional Sub-21.

Malagón continúa con su recuperación

La participación de Luis Ángel Malagón con la categoría Sub-21 del América forma parte de su proceso para recuperar ritmo competitivo después de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

Tras el encuentro, el guardameta no fue incluido en la convocatoria del primer equipo del América para el Clásico Nacional de la Liga MX, por lo que deberá continuar con su puesta a punto antes de volver a disputar un partido con el conjunto dirigido por Guillermo Almada.