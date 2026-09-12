Dragón Rojo Jr está ‘curado de espanto’ rumbo al 93 Aniversario

Dragón Rojo Jr se dice concentrado y feliz porque se viene el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). “El Líder de los Dragones” estará presente en la máxima fiesta por otro año más y se dijo “curado de espanto” por si el público no lo apoya en la batalla final, donde un luchador perderá la máscara o cabellera.

“Es algo que ya viví, que ya estoy preparado para este escenario, para que me afecte en lo en lo más mínimo. Siempre hay un factor que te puede afectar, un porcentaje, pero en ese aspecto estoy totalmente curado de espanto por llamarlo algún de alguna manera”, mencionó en Entrevista para Excélsior Digital.

Dragón Rojo Jr estará nuevamente en una lucha de Aniversario del CMLL. Si llega a la lucha final, estará apostando la cabellera contra Bárbaro Cavernario Foto: CMLL

El originario de Torreón, Coahuila, se dio cuenta que los aficionados han estado apoyando a Bárbaro Cavernario en los últimos enfrentamientos que ha tenido con él y resaltó que no tiene ningún problema con eso. Además de planear una estrategia, reconoce que su mayor error es el estar actuando como técnico.

“Por ahí, tuve dos encuentros con él en mano a mano donde dejé a un lado lo que caracteriza un técnico. Tomé la personalidad ruda, mi esencia ruda. Técnico, porque la gente me quiere, me cobijó y me llevó a la esquina técnica, el que paga manda, el público manda, pero mi esencia es ruda.

Entonces en ese en esos dos matchs en específico, me dejé como rudo, me desenvolví como rudo, no me importó los abucheos, no me importó estar jugando el límite del reglamento e, inclusive, pasé sobre el reglamento en los match. En uno me lo llevé de forma legal, ganándole en el centro del cuadrilátero con una llave, en el segundo. Lo le gané con una colmillada, entonces aún así, en mayor medida, la gente todavía se me puso en contra”, señaló el luchador con 25 años de trayectoria.

Dragón Rojo Jr debutó en la Arena Coliseo y desde su llegada al CMLL se puso varias metas, como la de estar en la Arena México, ganar un campeonato, ganar una máscara, estar en una lucha estrella, estar en un Aniversario, entre otras. En la edición 90 vivió una experiencia amarga, donde perdió la máscara.

“Ya participando, algún día tengo que estelarizar un aniversario y se me dio, pero bueno, me tocó, me faltó ser más específico en ese meta, ese deseo, estelarizar un aniversario y además ganarlo. Entonces, tengo esa experiencia, un poquito amarga, también o sea placentera a la vez, un logro, una meta cumplida, un sueño cumplido, pero amargo por el resultado”, resaltó.

Dragón Rojo Jr recordó su esencia de rudo y está dispuesto a todo con tal de conseguir su meta: ganar un Aniversario del CMLL Foto: CMLL

DRAGÓN ROJO JR: AHORA SÍ A GANAR EN UN ANIVERSARIO

Con 20 años como luchador rudo, ha logrado sus mayores logros y para el día del 93 Aniversario del CMLL, no le importa si tendrá el público en su contra con tal de cumplir su meta.

“El día del aniversario no tengo ningún problema, no tengo ningún problema con tener el público en contra. A mí lo que va a importar es ahora sí cumplir esta meta que tengo ser vencedor en un aniversario, una meta que me faltó especificar anteriormente, no bastaba con solo estelarizar un aniversario, ahora sí soy específico en mi método, mis deseos, quiero salir vencedor con el brazo en alto”, remató.