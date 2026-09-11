Último Guerrero no se raja rumbo al Aniversario: “no se me quita la maña”

A unos días de un nuevo desafío, Último Guerrero entra en la faceta de máxima adrenalina, debido a que estelarizará nuevamente la batalla principal del Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El llamado “Luchador de Otro Nivel” admitió que no se le quita la maña y está consciente que el que no arriesga no gana.

“Ya estamos en días de entrar en esa faceta de nerviosismo. Ya contando los días para estar nuevamente ahí en un aniversario más y apostando algo que le pertenece a Último Guerrero, como aposté la máscara hace años, no se me quita la maña y ahí estamos, el que no arriesga no gana y hay que entrarle”, indicó el originario de Gómez, Palacio, Durango, en entrevista para Excélsior Digital.

Último Guerrero y Templario serán una de las parejas en el Cuadrangular con final suicida en el 93 Aniversario del CMLL Foto: CMLL

Último Guerrero hará mancuerna con su alumno Templario en el Cuadrangular con Final Suicida, donde la pareja que gane se enfrentará en la lucha de apuestas. Un combate en el que está en juego su cabellera, lo ve con adrenalina y competencia, y afirma que siempre le gusta arriesgar.

“Tienen algo en particular, apuestas algo. Digo todas las luchas en cualquier parte donde me subo a un ring, lo disfruto, pero estas luchas de apuestas, obvio que tiene nerviosismo, tienen adrenalina, Tienen algo competitivo, a ver quién es el que gana, pues siempre me ha gustado estar en la polémica, siempre me ha gustado arriesgar para llegar a ser todavía más de otro nivel y aquí estábamos con este aniversario”, señaló el alumno de Halcón Soriana y Gran Markus.

Dragón Rojo Jr será otro de los protagonistas del 93 Aniversario del CMLL Foto: CMLL

El rudo lagunero tiene en su haber cabelleras como las de Máscara Año 2000, Rey Escorpión, entre otras, pero una de las batallas que lo catapultó, fue haber ganado la máscara de Villano V en marzo de 2009.

La preparación psicológica será fundamental. El primer Campeón Universal del CMLL disfruta cada. A pesar de los años, se siente fuerte y capaz de protagonizar más Aniversarios, aunque ya lo piensa dos veces.

“Más consciente, más maduro, pero con el mismo compromiso de siempre, siempre hay nervios, siempre es el mismo compromiso de salir adelante. Entre más pasan los años, más maduro, más centrado, obviamente que la pienso dos veces para entrar a este tipo de batallas.

Los años van pasando y pues la realidad que no es uno joven, pero digo, tengo el corazón joven, el cuero se te arruga, pero pues van mermando los años, pero todavía me siento fuerte, y capaz de protagonizar más aniversarios, pero ya se piensa dos veces, pero lo disfruto igual”, apuntó.

LA LUCHA LIBRE VIVE OTRO BOOM

La lucha libre en México vive otro boom y muestra de ellos, es que los aficionados abarrotan las diferentes Arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre.

“Creo que es el momento máximo de lo que tengo yo como luchador profesional. La lucha está viviendo un boom, la lucha es moda, la lucha reúne familias, reúne a todos y pues a vivir este momento y a disfrutar”, declaró.