Todos los resultados del 93 Aniversario del CMLL

El 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) contó con nueve luchas, donde también participó la Sonora Santanera con su icónico tema “Los Luchadores” que coreó la afición. A continuación, te decimos todos los resultados.

AVERNO PERDIÓ LA CABELLERA

Averno, “El Amo y Señor”, dio una gran lucha, revirtió en dos ocasiones “La Mística”, pero en un tercer intento, “El Rey de Plata y Oro” sorprendió con un movimiento para atrapar al rudo y sacarle la rendición en el Cuadrangular de Parejas increíbles con final suicida.

“A la gente le gustó el encuentro. Como siempre sale Averno, a destrozar lo que fuera, a lo mejor máscara rota, lo mejor de sí. La gente se brindó, la afición coreó mi nombre y a veces es poco común porque la gente no aplaude a un rudo. La gente ve la entrega, el coraje”, dijo Averno al final de la lucha.

HECHICERO RETIENE EL CAMPEONATO MUNDIAL COMPLETO

Hechicero tuvo una defensa exitosa del Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, ante dos grandes exponentes: Claudio Castagnoli y Zack Sabre Jr.

“El Alquimista del ring” preparó el camino de la victoria, cuando soportó el volantín de Castagnoli, después se quitó del castigo final del suizo, dio una tijera al cuello, enseguida aplicó un rodillazo, inmovilizó el brazo y aplicó una cruceta a las extremidades inferiores para sacarle la rendición.

ANDRADE “EL ÍDOLO” VENCE A VOLADOR JR

En su presentación, Andrade salió con el personaje que dejó huella en el CMLL, portando la máscara de “La Sombra”, mientras que Volador Jr salió con tradicional traje azul y luchó con máscara. Ambos gladiadores revivieron sus rencillas de hace 13 años, cuando el hijo de Remo Banda perdió la tapa en el 80 Aniversario.

Fue una lucha recia, de poder, con vuelos incluidos. Andrade “El Ídolo” soportó castigos como “Back cracker”, “Cadáver Destroyer”, para después imponerse con un tremendo impacto en el rostro y castigo a la espalda para que se escucharan las tres palmadas. Al final, ambos se reconocieron y estrecharon la mano.

PERSEPHONE SIGUE SIENDO CAMPEONA

Persephone mostró “colmillo” para seguir como Campeona Mundial Femenil del CMLL. Una distracción provocó que la réferi le diera el triunfo a la monarca, al supuestamente ver que Tessa Blanchard había cometido una ilegalidad. En la batalla también participó Mina Shirakawa y Starlight Kid.

SOBERANO JR VENCIÓ A EL BANDIDO

Soberano Jr y El Bandido siguieron con su rivalidad. Ambos terminaron con las máscaras rotas, soportaron poderosos castigos como un 21 plex. Un “Soberano Driver” sentenció la batalla ante el campeón de Ring Of Honor. La afición premió las incidencias con el tradicional “¡Esto es lucha!”.

TITÁN SIGUE COMO MONARCA

Titán retuvo el Campeonato Mundial Welter del CMLL tras vencer a Komander con un medio cangrejo y una cruceta a las piernas en una batalla en la que también se escuchó el “¡Esto es lucha!”.

HERMANOS CHÁVEZ SIGUEN ENRACHADOS

Máxima adrenalina, velocidad y lucha aérea. Los Hermanos Chávez siguen enrachados y sumaron otra defensa exitosa del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. En un excelente acoplamiento, Niebla roja venció a Calavera Jr Segundo tras el apoyo de su hermano Ángel de Oro.

Blue Panther salió con el brazo en alto al vencer con una “palanca lagunera” a Jef Jarret. “El Maestro” tuvo un gran apoyo de la afición mexicana.

El 93 Aniversario del CMLL abrió con un triunfo de las japonesas Maika, Mei Seira y Ema Maishima, sobre Sanely, Kira y Candela.