¿Cuándo regresa Raúl Jiménez? DT del Wolves revela el estado del mexicano

Raúl Jiménez volvía a vivir un gran momento con el Wolverhampton. Tras regresar al club en el verano de 2026, el delantero mexicano se había consolidado como pieza clave: tres goles en nueve partidos, incluyendo el tanto del triunfo ante el Sheffield United, y un rol de liderazgo en la Championship.

Sin embargo, el miércoles pasado, durante el duelo de Carabao Cup ante el Everton, una lesión en la rodilla izquierda lo obligó a abandonar el campo antes del descanso.

Raúl Jiménez vive un gran momento en los Wolves Captura de pantalla

¿Qué tan grave es la lesión de Raúl Jiménez?

César Peixoto, entrenador del Wolverhampton, salió al paso de las especulaciones y confirmó que la baja de Raúl Jiménez es real.

“Esperaba que jugara, pero no es posible. No miento, no juego con la mente de nadie. Seguro, al cien por cien. No jugará”, afirmó.

Peixoto ofreció tranquilidad al revelar que el diagnóstico es más favorable de lo temido inicialmente.

Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros”, señaló.

El técnico también subrayó la importancia del delantero: “Es un jugador clave. Pero sabemos que tiene experiencia. Sabemos que esto puede pasar. Ahora tiene que recuperarse lo antes posible. Ojalá no hubieran pasado, pero ahora tenemos que gestionar la situación y recuperar a Raúl lo antes posible”.

¿Cuándo podría regresar Raúl Jiménez?

Peixoto no quiso comprometerse con una fecha exacta, pero se mostró optimista de contar con el mexicano una vez superada la Fecha FIFA.

No es algo que pueda hacer, pero espero que sí (esté tras la Fecha FIFA). No quiero asegurarme, porque no lo sé, pero lo intentaremos”, indicó.

El objetivo del cuerpo técnico es recuperar a Jiménez lo antes posible para los siguientes compromisos de Championship, aprovechando el parón internacional para acelerar su rehabilitación.