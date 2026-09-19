Barcelona prepara homenaje para Messi: Laporta revela cuándo sería

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que el club quiere rendir homenaje a Lionel Messi cuando el Spotify Camp Nou esté completamente terminado, siempre que el futbolista argentino esté de acuerdo.

Durante la Asamblea General Ordinaria del Barcelona, Laporta explicó que la institución ya le hizo saber a Messi su intención de reconocer su trayectoria en el estadio una vez que concluyan las obras.

A Messi le dijimos que nos gustaría hacer un homenaje con el estadio acabado. El homenaje se lo haremos cuando tengamos el estadio acabado, siempre que él quiera”, declaró Laporta.

El dardo de Laporta sobre su salida en 2021

El presidente azulgrana también recordó la salida de Messi del Barcelona en 2021 y señaló que existió la posibilidad de que el delantero permaneciera una temporada más en el equipo, aunque finalmente no se concretó un acuerdo.

Hubo la posibilidad de hacer una temporada más con nosotros. No se pudo, porque tomó otra decisión”, señaló.

La intención del Barcelona es que el homenaje se lleve a cabo ante una gran cantidad de aficionados en el renovado Camp Nou, cuya capacidad será cercana a los 105 mil espectadores cuando las obras estén completamente terminadas.

De acuerdo con los plazos previstos para la remodelación del estadio, los trabajos están contemplados para concluir en el verano de 2028, por lo que ese podría ser el escenario para el esperado reconocimiento a Messi, aunque todavía no existe una fecha definida para el homenaje.

Sentido pésame a la familia Messi

Durante su intervención, Laporta también dedicó unas palabras a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto a los 68 años.

El presidente del Barcelona expresó sus condolencias y recordó a Jorge Messi como una persona extraordinaria, además de destacar el papel que tuvo en la carrera de su hijo.

Un sentido pésame y recuerdo a su padre, una persona extraordinaria, que llevo con mucho orgullo ser el padre del mejor jugador del mundo y tuvo una gran incidencia en la carrera de Leo”, comentó Laporta.

De esta manera, el Barcelona mantiene la intención de rendir homenaje a Lionel Messi en el Camp Nou una vez que el estadio esté completamente terminado, aunque el reconocimiento dependerá también de la voluntad del propio futbolista argentino.