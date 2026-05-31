Selección Mexicana: Javier Aguirre revela la lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026

La espera terminó. Javier Aguirre dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa Mundial de 2026, una convocatoria que mezcla nombres históricos de la selección con una nueva generación que buscará escribir una página distinta en el torneo más importante del futbol.

La presentación se realizó durante una emisión especial de televisión y puso fin a semanas de especulaciones, filtraciones y debates entre aficionados sobre los jugadores elegidos para defender la camiseta nacional en una Copa del Mundo que tendrá un significado único para el país.

México será anfitrión por tercera ocasión en la historia después de 1970 y 1986. Ninguna otra nación ha recibido tres veces el torneo. La presentacióndel equipo nacional llegará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario de la inauguración de una justa que compartirá con Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria refleja buena parte del recorrido que siguió Aguirre durante su proceso. Hay futbolistas con experiencia mundialista, referentes consolidados en Europa y jóvenes que vivirán su primera gran cita internacional.

Los 26 elegidos del Vasco

En la portería aparece uno de los nombres más emblemáticos del futbol mexicano. Guillermo Ochoa fue incluido en la lista y se prepara para integrar un selecto grupo de jugadores con presencia en seis Copas del Mundo. Su historia mundialista comenzó en Alemania 2006 y ahora tendrá un nuevo capítulo 20 años después.

Junto a él fueron convocados Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

La defensa quedó conformada por Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

En el mediocampo destacan el capitán Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Luis Romo y Erik Lira, además de la incorporación de futbolistas jóvenes como Gilberto Mora, Obed Vargas y Brian Gutiérrez, quienes representan parte del relevo generacional que busca consolidarse en la selección.

Álvaro Fidalgo también figura entre los elegidos después de convertirse en mexicano.

La zona ofensiva quedó integrada por Roberto Alvarado, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez.

La lista llega acompañada de uno de los grandes desafíos que enfrenta el equipo nacional. Durante gran parte del ciclo mundialista, México mostró estabilidad defensiva y capacidad para competir frente a selecciones de alto nivel, pero también atravesó periodos marcados por la falta de contundencia frente al arco rival.

Por ello, una parte importante de las expectativas recaerá sobre futbolistas como Gimenez, Jiménez, Vega y Quiñones, llamados a liderar el ataque mexicano durante el torneo.

Los 26 convocados cargarán además con una responsabilidad histórica. México intentará superar una barrera que ha perseguido a varias generaciones. Desde Estados Unidos 1994, el equipo nacional fue eliminado de manera consecutiva en los octavos de final de siete Copas del Mundo. En Qatar 2022 ni siquiera logró avanzar a la fase de eliminación directa.

Ahora la oportunidad luce diferente.

La Copa del Mundo se jugará en casa. Los estadios estarán llenos de aficionados mexicanos. El torneo comenzará en el Estadio Ciudad de México y el equipo contará con una mezcla de experiencia, talento emergente y futbolistas que llegan en plena madurez deportiva.

La lista ya está definida. El reloj mundialista también.

A partir de ahora, los nombres dejan de ser una especulación para convertirse en los protagonistas de la misión más importante del futbol mexicano en décadas.

Los 26 hombres de México en el Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Edson Álvarez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Atacantes

Roberto Alvarado

César Huerta

Alexis Vega

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Gimenez

Raúl Jiménez