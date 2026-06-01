Chivas perdona a Chicharito y lo felicita por su cumpleaños 38

El final de Javier Chicharito Hernández con Chivas fue más que turbulento, dejando a más de un chivahermano dolido con el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana y reaccionando a la felicitación del Rebaño al delantero por su cumpleaños 38; en su publicación por los 120 años del club, los Rojiblancos no lo incluyeron entre los históricos.

Meses después de haber puesto punto final en su etapa como jugador del Rebaño, Chicharito Hernández se mantiene fuera de las canchas y arrancó su etapa entrevistando a diversas personalidades, una de ellas Hugo Sánchez, donde criticaron a los directivos de la Liga MX.

Este 1 de junio de 2026, Javier Hernández Balcázar cumple 38 años y Chivas no se olvidó del delantero que pasará a la historia como uno de sus máximos referentes en el ataque y, a pesar de que el Rebaño no lo mencionó entre los históricos de la institución tras 120 años de existencia, hoy todo parece haber sanado un poco más.

“¡Feliz cumpleaños, @CH14_! Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor en tu día”.

‘Chivahermanos’ dividen opiniones por Chicharito

La reacción por parte de los aficionados de Chivas se dividió completamente, ya que algunos apoyaron la felicitación de su escuadra hacia el goleador, quien terminó con la deuda de anotarle en partido oficial al América y convertir en Liguilla, instancia en donde no logró estremecer la red rival:

“Nunca me harán odiarte, gracias por tanto, perdón por tan poco”.

“A ching*r a su madre este p*to sim¡o que destruyó la estabilidad que el club había ganado en el 2023. Ídolo de Chivas jamás en la vida”.

“Que lo felicite el dreyfus, ese wey nomas vino a robarle a chivas”.

“¿El felicito a @Chivas en su aniversario este año?, Pregunta seria.”

BFG