Gignac se va, pero deja una pregunta abierta: ¿es el mejor extranjero que ha jugado en México?

André-Pierre Gignac puso fin a una de las etapas más exitosas de un futbolista extranjero en la historia del futbol mexicano.

El anuncio de su salida de los Tigres no solo marca el final de una era para el conjunto regiomontano, también reabre un debate que ha acompañado buena parte de su trayectoria en la Liga MX: ¿tiene elementos para ser considerado el mejor extranjero que ha jugado en México?

La respuesta es sí.

A lo largo de más de una década en el futbol mexicano, el delantero francés construyó un legado que pocos futbolistas pueden presumir. Llegó en 2015 procedente del Olympique de Marsella, después de disputar una Copa del Mundo con Francia, participar en una Eurocopa y consolidarse como uno de los atacantes más reconocidos del futbol europeo.

Su aterrizaje en la Liga MX representó un golpe mediático pocas veces visto. No se trataba de una vieja gloria en busca de un último contrato ni de un futbolista en declive. Gignac todavía competía al máximo nivel y tenía mercado en Europa cuando decidió apostar por los Tigres. Esa circunstancia lo diferencia de muchos otros extranjeros históricos que llegaron al futbol mexicano cuando sus mejores años habían quedado atrás o que encontraron su consagración una vez instalados en el país.

Dentro de la cancha, los resultados fueron inmediatos. Se convirtió en el máximo goleador en la historia de Tigres, lideró la etapa más exitosa de la institución y fue pieza fundamental en la conquista de cinco títulos de Liga MX, además de levantar la Concacaf Champions Cup, la Campeones Cup y el Campeón de Campeones. Sus logros ayudaron a colocar a los Tigres entre los equipos más importantes de la región.

Su legado también trascendió las fronteras del país. Fue el rostro del equipo que alcanzó la final del Mundial de Clubes, convirtiéndose en el primer club mexicano en disputar el partido por el título en ese torneo. Durante años, además, su nombre siguió apareciendo en reportes relacionados con el futbol europeo, una situación poco común para jugadores que desarrollan la mayor parte de su carrera en México.

Sin embargo, la discusión sobre el mejor extranjero en la historia del futbol mexicano no puede reducirse únicamente a los logros de Gignac. Antes que él existieron figuras que marcaron épocas y que también cuentan con argumentos de peso para ocupar ese lugar.

4. Miguel Marín

El arquero argentino fue uno de los pilares del histórico Cruz Azul de la década de los 70. Su liderazgo, personalidad y capacidad bajo los tres postes lo convirtieron en una leyenda celeste y en uno de los guardametas más influyentes que han pasado por el futbol mexicano.

3. José Saturnino Cardozo

El paraguayo protagonizó una de las etapas más dominantes que ha tenido un atacante en el futbol mexicano. Con los Toluca conquistó títulos, rompió récords de anotaciones y fue la figura principal de una de las dinastías más exitosas de los torneos cortos.

2. Carlos Reinoso

Mucho antes de la globalización y de la exposición mediática actual, el chileno revolucionó el futbol mexicano. Ídolo absoluto de los América, fue campeón como jugador y posteriormente como entrenador. Su influencia trascendió generaciones y todavía hoy aparece en cualquier conversación relacionada con los mejores extranjeros que han llegado al país.

1. Evanivaldo Castro 'Cabinho'

Goles son amores y hablar de goles en México es hablar de Cabinho. El delantero brasileño construyó una carrera extraordinaria que lo llevó a convertirse en el máximo anotador histórico del futbol mexicano, marca que permanece vigente con 312 tantos. Su capacidad goleadora sigue siendo una referencia obligada para cualquier delantero. Además, es el único de esta lista que logró brillar con más de un equipo, ya que fue referencia en los Pumas, el Atlante y también dejó huella durante su paso por el León.

Entre estos cuatro gigantes del futbol mexicano aparece el nombre de Gignac. ¿Lo colocarías por debajo de todos? ¿Por encima de todos? ¿En algún punto intermedio? Ahí es donde comienza el verdadero debate.

No existe una respuesta definitiva ni una fórmula que permita determinar quién ocupa el primer lugar. Cada época, cada contexto y cada legado hacen imposible una comparación absoluta.

Lo que sí parece indiscutible es que André-Pierre Gignac construyó argumentos suficientes para sentarse en la misma mesa que todos ellos. Sus títulos, sus goles, su longevidad, su impacto mediático y la transformación que ayudó a generar en los Tigres le permiten formar parte de una conversación reservada para muy pocos.

Quizá para algunos nunca será el mejor extranjero que ha jugado en México. Para muchos otros, en cambio, su nombre ya ocupa ese lugar.