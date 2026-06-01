Censuran a Gilberto Mora por ser menor de edad

Gilberto Mora fue uno de los 26 elegidos por Javier Aguirre para ser parte de la lista final de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, solo que el mediocampista de 17 años fue censurado de un anuncio de cerveza por ser menor de edad; podría hacer historia en caso de tener minutos.

El futbolista de los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana es el más joven en la actual convocatoria del combinado Tricolor y podría marcar un hecho sin precedentes en la Selección Mexicana en caso de contar con minutos durante la justa que se inaugurará este próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México entre el conjunto azteca y Sudáfrica… quienes no viven el mejor de sus momentos.

Una vez que se hizo oficial la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026, Corona compartió un video mostrando una lata de cerveza por cada uno de los jugadores que la conforman, sin embargo, cuando llegó el momento de Gilberto Mora, únicamente aparecieron un par de moras -sí, la fruta- para sustituir su nombre debido a que no es mayor de edad.

Esta no es la primera vez que Gilberto Mora es relegado de un anuncio o publicidad, ya que con Xolos de Tijuana no luce el patrocinio oficial del conjunto fronterizo, mostrando la leyenda “Caliente ayuda” en el pecho, mientras que sus compañeros sí visten el nombre de la casa de apuestas.

Gilberto Mora es uno de los máximos favoritos para arrancar como titular en el Mundial 2026, teniendo como competencia en el centro de la cancha a jugadores como Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda y Luis Chávez.

México jugará la Fase de Grupos del Mundial 2026 frente a Sudáfrica (jueves 11 de junio), Corea del Sur (jueves 18 de junio) y Chequia (miércoles 24 de junio), partidos que se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de México y en el Estadio Guadalajara.

XI titular de México ante Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc; el Tri venció 2-0 a los africanos. Mexsport

BFG