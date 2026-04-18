Doble polémica del árbitro en el Cruz Azul - Xolos

Una doble polémica se dio en el partido entre Cruz Azul y Xolos de Tijuana, partido de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. El árbitro Luis Enrique Santander marcó un penal a favor de La Máquina por un posible contacto en el área y en una jugada similar, no lo hizo para los dirigidos por Sebastián ‘Loco’ Abreu.

Andrés Montaño, originario de Los Cabos, Baja California, sintió un posible contacto de Jesús Alejandro Gómez al minuto 14, por lo que cayó sobre el césped del Estadio Cuauhtémoc. El árbitro de inmediato marcó penal.

Los futbolistas de Tijuana pidieron que la jugada fuera revisada en el VAR, pero el árbitro no abrió la puerta para eso y se mantuvo en su decisión.

Gabriel Fernández fue el encargo de cobrar el penal y lo hizo al centro, engañando a Antonio Rodríguez, quien se lanzó hacia su costado derecho para el 1-0 parcial al minuto 17.

Gabriel 'Toro' Fernández marcó de penal al 17 del Cruz Azul - Xolos Mexsport

En la transmisión del partido, destacaron el polémico penal, destacando que no era.

Los Xolos de Tijuana empataron pronto el marcador. Mourad El Ghezouani conectó un balón que quedo a la deriva para el 1-1 al 25’.

En una jugada similar no fue marcada como el penal de Cruz Azul. Willer Ditta extendió el brazo, por lo que Adonis Preciado fue al césped. Mientras pedían que se señalara falta en el área, el árbitro central dejó seguir el encuentro.