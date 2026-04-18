¡Respaldo total! El Milan celebra los 25 años de Santiago Gimenez con emotivo homenaje

Santiago Giménez está de manteles largos y en AC Milan no dejaron pasar la fecha. El conjunto rossonero felicitó al delantero mexicano por su cumpleaños 25, acompañando el festejo con un video de sus mejores momentos con el equipo.

A través de redes sociales, el club italiano compartió una imagen del atacante con la camiseta del Milan, enviándole un mensaje de felicitación en medio de un momento clave de la temporada, donde esperan que retome su mejor nivel en la recta final de la Serie A.

Además, el equipo publicó un video recopilando varios goles de Giménez, mostrando su respaldo tras su reciente regreso a las canchas luego de una lesión en el tobillo. Ahora, el mexicano buscará reencontrarse con el gol y ser determinante en el cierre del campeonato.

Cruz Azul se suma al festejo

El cariño por Giménez también se hizo presente desde México. Cruz Azul se unió a la celebración con una publicación en redes sociales, recordando su paso por el club y felicitando al canterano celeste.

Y es que el delantero dejó huella en La Máquina, siendo pieza clave en la conquista del título del Guard1anes 2021, cuando los celestes vencieron a Santos Laguna en la Final para romper una larga sequía.

Con el respaldo de sus clubes y la confianza intacta, Santiago Giménez encara un nuevo año con la misión de volver a su mejor versión y seguir brillando en el futbol europeo.