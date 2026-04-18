Atlante festeja 110 años con multitudinaria caravana en CDMX previo a su regreso a Liga MX

El "Equipo del Pueblo" está más vivo que nunca. El Atlante tiró la casa por la ventana para festejar 110 años de una historia forjada con garra, sudor y mucha identidad. En un ambiente de absoluta fiesta, miles de aficionados azulgranas tomaron las calles de la Ciudad de México para demostrar que su pasión no conoce divisiones.

La cita fue este 18 de abril en el emblemático Ángel de la Independencia. Desde temprano, el corazón de la capital se pintó de color grana; banderas, cánticos y el estruendoso "¡Les guste o no les guste!" acompañaron una caravana que no solo celebró el pasado, sino el presente más esperado: el inminente regreso de los Potros a la Liga MX.

Tras años de lucha en el circuito de plata, la afición atlantista desbordó orgullo en una marcha que culminó como una auténtica declaración de guerra deportiva. El legado que comenzó en 1916 se siente renovado; el vínculo entre la institución y su gente está en su punto más alto, reafirmando por qué el Atlante es un pilar fundamental de la cultura futbolística en México.

Con este aniversario, el conjunto azulgrana cierra una etapa de resistencia para abrir la puerta de una nueva era en el máximo circuito. El Atlante no solo celebra su historia, reclama el lugar que por derecho y tradición le pertenece en la Primera División.