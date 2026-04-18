Pato O’Ward, cerca de la ‘pole’; califica segundo en la IndyCar en Long Beach

Pato O’Ward regresó al protagonismo en la lucha por una ‘pole position’ en IndyCar al calificar en segundo lugar para el Gran Premio de Long Beach, quinta fecha de la temporada 2026.

El piloto mexicano ha encontrado un rendimiento competitivo en una pista en la que históricamente no ha tenido buenos resultados; en 2022, finalizó en quinta posición, siendo el único resultado que tiene entre los diez primeros sitios en las calles californianas.

Tras ser el tercer piloto más veloz en los entrenamientos de la mañana de este sábado, O’Ward avanzó sin contratiempos a la fase estelar de la calificación, en la cual volvió a implementarse un formato en el que los seis aspirantes a la posición de privilegio salieron uno por uno a establecer su mejor tiempo.

Siendo el último en salir a pista por elección, el piloto de Arrow McLaren buscaba batir el tiempo de 1:07.463m. del sueco Felix Rosenqvist; sin embargo, acabó a 44 milésimas de su cometido en su vuelta lanzada.

De cualquier forma, además de ser el mejor resultado de calificación en el prestigioso circuito callejero, es la mejor ubicación de salida que O’Ward obtiene en la campaña actual, superando el tercer sitio de Arlington, otro trazado urbano.

Para Rosenqvist, piloto de Meyer Shank Racing, es la primera ‘pole’ que obtiene en la campaña.

Alex Palou y Kyle Kirkwood, quienes pelean por el liderato del campeonato se IndyCar, calificaron en tercer y cuarto puestos, por delante de David Malukas y Scott Dixon.

O’Ward tiene desventaja de 50 unidades ante Kirkwood en el campeonato y de 48 ante el español Palou, ganador en la más reciente carrera de la serie.

¿A qué hora y por dónde ver la IndyCar en Long Beach 2026?

El Gran Premio de Long Beach de IndyCat comenzará este domingo a las 15:55 hrs (Tiempo Ciudad de México); se verá a través del servicio de streaming Disney+ y el canal ESPN 4.