Santiago Gimenez hace méritos para estar en el Tri; tiene minutos en la victoria del AC Milan

Con el tiempo en contra, Santiago Gimenez suma minutos de actividad al más alto nivel en Europa para mostrarse como una opción para el Tri cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina. El delantero tricolor ingresó la última media hora de cambio en la victoria del AC Milan 1-0 sobre el Hellas Verona, con lo que el equipo rossonero mantiene magras opciones para conquistar el Scudetto de la Serie A.

Gimenez ingresó al campo del estadio Marcantonio Bentegodi a los 63 minutos. Fue el tercero en el que ve minutos luego de una lesión en el tobillo que lo marginó de los campos desde finales de año y que lo tienen trabajando a marchas forzadas en busca de la regularidad que le de la opción de ser considerado para el equipo mexicano que afrontará la magna justa mundialista.

El francés Adrien Rabiot fue el encargado de hacer el único tanto del encuentro a los 41 minutos, con un remate de zurda tras un ataque liderado por el portugués Rafael Leao, quien a la postre dejaría su sitio para el ingreso de Gimenez. Ese tanto fue suficiente para que el AC Milan se llevara el triunfo, aunque el Hellas Verona generó peligro en la segunda parte con varios corners y remates que no lograron concretar.

Santiago Giménez tendrá la parte final de la Serie A para recuperar su mejor forma física y ser considerado para el Mundial. Reuters

Poco después de su entrada, Gimenez apareció al 74 en una acción ofensiva, aunque fue señalado en fuera de juego tras un pase en profundidad de Davide Bartesaghi. Más allá de ese momento, participó en la fase de contención y ayudó al equipo a mantener el orden defensivo en los minutos finales, cuando el Verona presionó buscando el empate.

Aunque no generó remates directos ni asistencias en sus minutos sobre el terreno, su presencia aportó frescura y profundidad en ataque. El mexicano sigue acumulando minutos paulatinamente tras su recuperación, en un equipo donde la competencia en la delantera es alta.

La próxima oportunidad para que Gimenez siga su paso en ascenso será un partido de mucha exigencia cuando el AC Milan sea anfitrión de la Juventus en la jornada 34 el campeonato italiano.