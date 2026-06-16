VIDEO: Así fue el primer gol de Messi en el Mundial 2026

En el partido donde se convirtió en el primer futbolista en la historia en disputar 6 ediciones de Copa del Mundo, Lionel Messi necesitó de 17 minutos para vacunar a Argelia y sumar su gol 14 en las justas mundialistas; lo hizo en su partido 200 vistiendo la playera de la ‘Albiceleste’.

Lionel Messi arrancó el primer partido de Argentina en el Mundial 2026 como titular y, luego de que se le anulara un gol por fuera de lugar en el minuto 5, el ‘10’ del conjunto sudamericano se mantuvo recargado por la banda de la derecha en espera de una oportunidad para abrir el marcador.

En cuanto abandonó el costado diestro, Lionel Messi apareció por el centro del terreno de juego y con un potente disparo colocado en el que Luca Zidane no pudo reaccionar, La Pulga convirtió su gol 14 en la historia de las Copas del Mundo, igualando la marca de Kylian Mbappé y situándose como el tercer máximo goleador en la justa que está por cumplir 100 años.

Los más de 65,000 aficionados presentes en el Kansas City Stadium –que colmaron sus tribunas- estallaron ante el que representará la última Copa del Mundo de quien en 2014 se quedó en la orilla y en Qatar 2022 pudo conquistarla tras imponerse a Francia en tanda de penales.

¿En cuántos Mundiales anotó Lionel Messi?

Esta es la quinta edición de Copa del Mundo en la que Lionel Messi se hace presente en el marcador, siendo Sudáfrica 2010 la única en la que no logró convertir, teniendo que conformarse con una asistencia durante la justa veraniega.

Estas son las ediciones, goles y rivales a los que Lionel Messi logró convertirles en Copas del Mundo:

Alemania 2006: 1 gol (Serbia y Montenegro).

Sudáfrica 2010: 0 goles en 3 partidos.

Brasil 2014: 4 goles (Bosnia, Irán, dos veces a Nigeria).

Rusia 2018: 1 gol (Nigeria).

Qatar 2022: 7 goles (Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos veces a Francia).

México-Estados Unidos-Canadá 2026: 1 (Argelia).

Aficionados de Argentina celebran el quinto Mundial de Messi anotando. Reuters

BFG