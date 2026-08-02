¿Cuánto cuesta la increíble gorra de colección de Isaac del Toro que celebra su histórico Tour de Francia?

Isaac del Toro dejó de ser únicamente la gran promesa del ciclismo mexicano. Después de convertirse en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia y conquistar el maillot blanco como el mejor joven de la competencia, su imagen se ha transformado en una de las más poderosas del deporte nacional. Ese impacto ya alcanzó a una de las marcas más importantes del mundo del deporte.

New Era presentó una edición limitada inspirada en el ciclista bajacaliforniano, una gorra que celebra el verano que cambió la historia del deporte mexicano y que confirma que Del Toro ha trascendido las carreteras para convertirse en un fenómeno comercial.

La pieza forma parte de la línea 9SEVENTY Snapback y tiene un precio de 1,499 pesos. El diseño está dominado por la frase "Mexican in Paris" en los paneles frontales, una referencia al histórico Tour de Francia que disputó el mexicano, mientras que en la parte trasera aparece el logotipo personal de Isaac del Toro. Como sello de la marca, el tradicional emblema de New Era está bordado en uno de los costados.

Isaac del Toro muestra la gorra edición limitada. Redes sociales

La compañía describe la gorra como una pieza dirigida a quienes "siguen cada kilómetro de su historia y buscan llevar su pasión más allá de la competencia", un mensaje que refleja la dimensión que ha adquirido el ciclista de apenas 22 años.

El nuevo ídolo del deporte mexicano

Durante décadas, el deporte mexicano había esperado la aparición de un ciclista capaz de competir con las grandes figuras europeas. Del Toro no sólo lo consiguió. También rompió una barrera psicológica al demostrar que un mexicano podía disputar el Tour de Francia de tú a tú con los mejores del mundo.

Su tercer lugar en la clasificación general y la conquista del maillot blanco marcaron un antes y un después para el ciclismo nacional. A ello se sumó una personalidad cercana, espontánea y alejada de los discursos prefabricados, elementos que rápidamente conectaron con una nueva generación de aficionados.

Su rostro comenzó a multiplicarse en redes sociales y ahora en productos oficiales. Hoy, Isaac del Toro se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos con mayor proyección comercial, al nivel de figuras que durante años dominaron ese espacio en disciplinas como el boxeo, el futbol o la Fórmula 1.

La apuesta de New Era también refleja un cambio en el mercado deportivo mexicano.

Tradicionalmente, la firma ha construido colecciones alrededor de franquicias de las Grandes Ligas, la NFL o la NBA, además de algunos equipos de futbol. Que ahora dedique una edición especial a un ciclista mexicano evidencia el impacto que ha tenido Del Toro más allá de los resultados deportivos.

Su nombre se ha convertido en una marca. Representa éxito, juventud y una nueva forma de entender el deporte mexicano. Para muchos aficionados es el rostro de una generación que ya no compite únicamente para participar, sino para ganar las pruebas más importantes del mundo.

La gorra, con la inscripción "Mexican in Paris", busca inmortalizar precisamente ese momento: el verano en que Isaac del Toro dejó de ser una revelación para convertirse en un símbolo del deporte mexicano.