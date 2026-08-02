¡MATEO ARRANCA COMO CAMPEÓN! Levanta la Supercopa con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez comenzó la nueva temporada del futbol neerlandés con el pie derecho. El lateral mexicano conquistó su primer título del curso al formar parte de la goleada 4-0 del AZ Alkmaar sobre el PSV Eindhoven, resultado con el que su equipo levantó la Supercopa de los Países Bajos y envió un mensaje de autoridad antes del arranque oficial de la Eredivisie.

El exjugador de Chivas apareció como titular y permaneció 70 minutos sobre el terreno de juego, confirmando la confianza que ha ganado dentro del conjunto dirigido por Maarten Martens. El mexicano respondió con una actuación sólida, mostrando seguridad en labores defensivas y participando constantemente cuando su equipo se proyectó al ataque.

Desde los primeros minutos, el encuentro tomó un rumbo favorable para el AZ Alkmaar. La expulsión de Joey Veerman, apenas al minuto nueve, dejó al PSV con un hombre menos durante prácticamente todo el compromiso, una ventaja que el conjunto visitante supo aprovechar para imponer condiciones y controlar el desarrollo del partido.

Una actuación que ilusiona

Lejos de conformarse con la superioridad numérica, el AZ Alkmaar mantuvo la intensidad durante todo el encuentro. La presión alta, el control del balón y la velocidad en las transiciones terminaron por desarmar a un PSV que nunca encontró la forma de competir de igual a igual.

Las anotaciones llegaron por conducto de Mexx Meerdink, Weslley Patati, Elijah Dijkstra y Ro-Zangelo Daal, quien selló la goleada desde el punto penal para confirmar una victoria que prácticamente nunca estuvo en riesgo.

Dentro de ese dominio colectivo, Mateo Chávez también tuvo protagonismo. El defensor mexicano apareció en un par de ocasiones dentro del área rival durante la segunda mitad y estuvo cerca de estrenarse como goleador, aunque sus disparos fueron contenidos por la zaga del PSV antes de inquietar al arquero.

Con el marcador completamente definido, el cuerpo técnico decidió sustituir al mexicano al minuto 70 para darle descanso de cara al inicio de la temporada, una decisión que también reflejó la tranquilidad con la que el AZ Alkmaar manejó los últimos minutos del compromiso.

Este campeonato representa un impulso importante para Mateo Chávez, quien continúa consolidándose en el futbol europeo después del crecimiento mostrado durante la campaña anterior. Tras disputar el Mundial de 2026 con la selección mexicana, el lateral parece haber dado un paso más en su evolución y ahora inicia el nuevo curso con un título bajo el brazo.

El AZ Alkmaar arranca así la temporada con confianza y una muestra de su potencial, mientras que Mateo Chávez sigue acumulando argumentos para convertirse en uno de los mexicanos con mayor proyección en el futbol del Viejo Continente.