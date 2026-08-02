Randal Willars y Emilio Treviño hacen el 1-2 en plataforma de 10 metros en Santo Domingo 2026

Los mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño cerraron su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el 1-2 en la plataforma de 10 metros individual, resultado con el que ambos consiguieron su segunda medalla del día.

La jornada también marcó el cierre de los clavados en Santo Domingo 2026, disciplina en la que México ganó las nueve medallas de oro disponibles.

Randal Willars consigue su segundo oro del día

El olímpico mexicano Randal Willars consiguió su segunda medalla de oro de la jornada al terminar con la mejor puntuación en la plataforma de 10 metros individual.

Willars cerró las seis rondas con un total de 570.70 puntos y encabezó cinco de ellas. El mexicano consiguió calificaciones superiores a los 90 puntos en cinco de sus seis ejecuciones para mantenerse al frente de la competencia.

Su última ejecución terminó por asegurar el primer puesto. Willars realizó cuatro vueltas y media al frente en posición pike, el clavado con mayor grado de dificultad en la jornada.

El mexicano recibió 104.55 puntos por su ejecución para cerrar su participación individual con el oro y completar una jornada con dos títulos centrocaribeños.

Previamente, Willars había competido junto a Emilio Treviño en la plataforma de 10 metros sincronizados, donde la pareja mexicana también terminó en la primera posición.

Emilio Treviño consigue la plata en plataforma de 10 metros

Emilio Treviño, clavadista mexicano de 18 años, consiguió la medalla de plata en la plataforma de 10 metros individual con una puntuación final de 484.60.

Treviño ocupó la segunda posición detrás de Willars en cuatro de las seis rondas de la competencia. En otra consiguió colocarse como líder, mientras que en una más terminó en el sexto puesto.

Una de sus mejores ejecuciones fue el clavado de tres vueltas y media inversas en posición tuck, con un grado de dificultad de 3.4. Treviño recibió una calificación de 86.70 puntos que le permitió terminar esa ronda en la primera posición.

Con la plata, el mexicano consiguió su segunda presea de la jornada después del oro que había ganado junto a Willars en la plataforma de 10 metros sincronizados. De esta forma, ambos clavadistas mexicanos cerraron el día con dos medallas. Willars consiguió dos oros, mientras que Treviño terminó con un oro y una plata

El 1-2 de Randal Willars y Emilio Treviño en la plataforma de 10 metros individual cerró la actividad de los clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México terminó la disciplina con las nueve medallas de oro disponibles, además de una plata y cuatro bronces, para un total de 14 preseas.