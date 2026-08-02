Fox Sports se apaga: Izzi y Sky sacan sus canales de la televisión de paga

Fox Sports México, una señal que durante más de una década fue sinónimo de las principales competencias deportivas del mundo, está cada vez más cerca de desaparecer de la televisión de paga tradicional.

Izzi y Sky informaron a sus suscriptores que, a partir del próximo 30 de agosto, dejarán de ofrecer los canales Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium, todos operados por Grupo Lauman. La decisión representa otro duro golpe para una empresa que hace apenas unos años presumía uno de los catálogos deportivos más poderosos de América Latina.

La salida de ambas plataformas significa perder presencia en dos de los principales sistemas de televisión restringida del país, reduciendo todavía más el alcance de una marca que atraviesa una prolongada crisis comercial y deportiva.

De gigante de los derechos deportivos a casi desaparecer

Hubo un tiempo en que Fox Sports México era prácticamente una parada obligatoria para cualquier aficionado al deporte.

En sus pantallas convivían en exclusiva la Liga MX, la Champions League, la Copa Libertadores, la Bundesliga, la NFL, MLB, la Fórmula 1, WWE, UFC y decenas de eventos internacionales que la convirtieron en uno de los canales deportivos más fuertes del país.

Ese dominio comenzó a desmoronarse en los últimos años. La empresa fue perdiendo, uno tras otro, varios de sus derechos más valiosos hasta quedarse con una programación muy reducida respecto a la que la convirtió en referente del mercado. Diversos problemas contractuales y disputas comerciales aceleraron ese proceso. El futuro de la marca también está en duda

La incertidumbre no termina con la salida de Izzi y Sky.

El uso de la marca FOX Sports en México continúa envuelto en una disputa legal entre Grupo Lauman y Fox Corporation. Aunque Fox Sports México sostiene que cuenta con resoluciones judiciales mexicanas que le permiten seguir utilizando el nombre y afirma que sus derechos se extienden al menos hasta el 10 de noviembre de 2026, el conflicto con Fox Corporation permanece abierto.

Un declive que parecía impensable

En 2023, Izzi incluso anunció la incorporación de Fox Sports Premium como parte del fortalecimiento de su oferta deportiva. Hoy, apenas tres años después, la relación comercial llega a su fin y los cuatro canales desaparecerán de la plataforma.

La salida de Izzi y Sky simboliza el cambio de una industria donde los derechos deportivos se han concentrado cada vez más en nuevas plataformas y grandes grupos de medios. Para Fox Sports México, representa otro capítulo en el rápido declive de una empresa que pasó de dominar buena parte del deporte en televisión de paga a luchar por mantener presencia en el mercado.