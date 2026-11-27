El encuentro entre Bills y Chiefs no solo dejó encaminado el liderato de la Conferencia Americana para Buffalo; también dejó una imagen poco habitual en el emparrillado, pues el árbitro Alex Kemp se acercó a la banca de los jugadores locales y terminó conviviendo con ellos para poder calentarse las manos.

El silbante no dejó pasar la oportunidad de acercarse a la línea lateral del equipo de Joe Brady. Cerca del banquillo, los Buffalo Bills colocaron calentadores para que, después de la actividad en el emparrillado, los jugadores pudieran mantenerse en calor, algo que también aprovechó Alex Kemp.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, pues pocas veces se ha visto a un silbante olvidarse por un segundo de su principal labor, que es dirigir el partido, para disfrutar de un poco de aire caliente.

El contraste fue notable, pues mientras ambas escuadras definían buena parte de sus posiciones en el campeonato de cara a la postemporada, Alex Kemp se encargó de recordar que también hay espacio para la convivencia.

El Highmark Stadium, uno de los recintos más fríos de la NFL

Una de las solicitudes de los aficionados de los Bills para la construcción del nuevo estadio era que contara con un techo retráctil, pues entre otoño e invierno las temperaturas oscilan entre los 10 grados y pueden bajar hasta los -8 grados centígrados, además de que en muchas ocasiones la nieve dificulta la visibilidad del campo de juego.

Sin embargo, la directiva de Buffalo decidió hacer caso omiso a sus peticiones, pues considera que jugar bajo esas condiciones resulta favorable para su equipo. Además, la instalación de un techo retráctil habría elevado el costo de la construcción cerca de 300 millones de dólares.

Josh Allen amplió su récord frente a Mahomes en temporada regular

En siete enfrentamientos directos de temporada regular entre dos de los mejores mariscales de campo de la última generación, el de Buffalo ostenta una amplia ventaja sobre Mahomes, pues lo ha derrotado en seis ocasiones, mientras que su contraparte solo ha conseguido salir airoso una vez, y fue en el 2020.

Sin embargo, en los enfrentamientos de postemporada el balance favorece a Patrick Mahomes, quien ha derrotado a Josh Allen en todas las ocasiones que se han enfrentado, dos veces en el juego de campeonato de la Conferencia Americana y un par más en la ronda divisional.