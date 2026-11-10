Patrick y Brittany Mahomes esperan la llegada de su cuarto hijo: así lo anunciaron

El quarterback estrella de la NFL, Patrick Mahomes, y su esposa, Brittany Mahomes, anunciaron oficialmente la llegada de su cuarto hijo. La famosa pareja confirmó el crecimiento de su familia mediante una emotiva publicación conjunta en la plataforma Instagram durante la jornada del martes 10 de noviembre.

Los orgullosos padres compartieron una sesión fotográfica familiar desde una playa paradisiaca para revelar la noticia del embarazo. "Otra bendición de Dios y ahora somos seis", escribieron las figuras públicas en el breve mensaje que acompañó la galería de imágenes en la red social.

El jugador de los Kansas City Chiefs y la copropietaria del equipo de futbol Kansas City Current, ambos de 31 años de edad, posaron junto a sus herederos actuales. En las postales aparecen su hija Sterling Skye, de cinco años; su hijo Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III, de tres años; y la pequeña Golden Raye, de apenas 19 meses.

La última imagen del carrusel digital capturó el momento exacto donde todos los integrantes de la familia tocan el vientre de la empresaria. La futura madre de cuatro hijos muestra una gran sonrisa al observar su abultada figura maternal frente a la lente de la cámara.

El sorpresivo anuncio acaparó rápidamente las portadas de los principales medios deportivos y del espectáculo a nivel internacional. Los seguidores del exitoso matrimonio saturaron la publicación oficial con miles de mensajes de felicitación y buenos deseos para el próximo integrante del clan.

La tradición de los nombres y la crianza deportiva

La historia de los novios de la secundaria con la paternidad comenzó poco después del primer título de Super Bowl del mariscal de campo en el año 2020. La pareja recibió a su primogénita Sterling en febrero de 2021, inaugurando así una etapa de rápida expansión familiar.

El matrimonio continuó el crecimiento de su hogar al año siguiente con el nacimiento de Bronze en noviembre de 2022 y la llegada de Golden en enero de 2025. Los padres mantienen firme su particular tradición de bautizar a sus descendientes en honor a diferentes metales preciosos.

Patrick Mahomes junto a su familia. Foto de IG: Brittany Mahomes

A través de los años, el multicampeón profesional habló abiertamente sobre su filosofía de crianza frente a los medios de comunicación. El deportista aseguró que evita interferir u obligar a sus hijos a seguir el estricto camino de los deportes de alto rendimiento.

“Voy a enseñarles a mi hijo y a mi hija todos los fundamentos y todo lo que quieran aprender”, declaró el jugador durante una entrevista para el programa Football in America en 2022. El mariscal reiteró su deseo de permitir el libre desarrollo de los menores sin presiones externas.

El reconocimiento como el "padre del año"

El pasador argumentó que su propia formación familiar dictó esta manera de educar a las nuevas generaciones. El atleta explicó que sus padres aplicaron exactamente la misma libertad durante su niñez y eso definió su actual éxito millonario en los emparrillados estadounidenses.

Recientemente, el jugador reveló el naciente gusto de su hijo de tres años por el futbol americano dentro de su propio hogar. El mariscal detalló estos ligeros cambios en su dinámica familiar durante una conferencia de prensa celebrada el pasado 14 de octubre.

La familia Mahomes tendrá un nuevo miembro. Foto de IG: Brittany Mahomes

El deportista relató que las semanas de descanso ahora exigen una mayor actividad física para seguir el ritmo de sus pequeños hijos. “A medida que crecen, ya no se quedan tanto tiempo tumbados sin hacer nada. Ahora estás en casa. Eres papá”, relató frente a los reporteros.

La absoluta dedicación del jugador hacia su familia generó un tierno reconocimiento público por parte de su esposa en las plataformas digitales. En septiembre pasado, Brittany publicó varias historias para nombrar a su marido como el "padre del año" mientras el deportista jugaba con el pequeño Bronze bajo una lluvia torrencial.