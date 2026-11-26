Jerry Jones no ocultó su frustración después de que los Dallas Cowboys sufrieran una derrota histórica ante los Philadelphia Eagles en Thanksgiving Day. El propietario de la franquicia calificó el resultado como una “amarga decepción”, luego de que su equipo desperdiciara una ventaja de 21 puntos y perdiera 39-38 en el AT&T Stadium.

El revés fue especialmente doloroso por la manera en que se produjo. Dallas llegó a dominar 31-10 durante el tercer cuarto, pero no pudo contener la reacción de Philadelphia, que completó la mayor remontada registrada en la historia de los partidos de Thanksgiving de la NFL.

“Es una amarga decepción”, resumió Jones al referirse al sentimiento que dejó el resultado en el vestidor de los Cowboys.

Jerry Jones asume la responsabilidad por el colapso de Dallas

Durante su encuentro con los medios, el dueño de Dallas reconoció que el desenlace fue consecuencia de un desplome colectivo y no de un solo error.

Jones lamentó que el equipo hubiera construido una ventaja tan amplia para después perder el control del encuentro. También señaló que la responsabilidad debe compartirse entre todos los niveles de la organización: la gerencia, el staff y los jugadores.

"Todavía cuesta asimilar que hayamos terminado en el lado equivocado de ese marcador. Es una amarga decepción haber hecho las cosas que hicimos al principio y luego desplomarnos en cada fase del juego".

La remontada de los Eagles tuvo como protagonistas al quarterback Joe Milton III, quien lanzó para 331 yardas y tres touchdowns, además de conseguir una anotación terrestre, y al receptor DeVonta Smith, autor de 200 yardas y dos touchdowns en 11 recepciones.

La reacción de Philadelphia se completó con un gol de campo de Jake Elliott desde 59 yardas, cuando quedaban dos segundos en el reloj. La patada convirtió una ventaja que parecía definitiva para Dallas en una derrota que quedará entre las más dolorosas de su historia.

¿Habrá cambios en el staff de coaches de los Cowboys?

Pese al golpe, Jones descartó realizar modificaciones inmediatas en el staff encabezado por Brian Schottenheimer. El propietario manifestó que, por ahora, considera que el equipo tiene mejores posibilidades de competir en los próximos partidos si mantiene la estructura actual.

La postura supone un respaldo al entrenador en jefe, aunque la derrota aumenta la presión sobre una organización que dejó escapar una oportunidad importante de fortalecer su posición en la temporada 2026.

Dallas tendrá que responder en el campo. Por lo pronto, Jones dejó claro que no contempla una reestructuración inmediata después de la caída ante su rival divisional.