Denver vs Pittsburgh, EN VIVO Semana 12 de la NFL
Detalles, imágenes y anotaciones del Denver vs Pittsburgh, partido de la Semana 12 de la NFL, viernes 27 de noviembre de 2026
¡¡¡Inicia el partido!!!
Michael Keaton ondea la bandera
Denver deberá conseguir el triunfo en una apretada disputa del título divisional que tienen contra los Chiefs
Los Broncos llegan a este partido con seis victorias en fila, donde ha decidido los encuentros en los últimos instantes.
- Puntos por partido: 23.6 (Denver) – 21.4 (Pittsburgh).
- Yardas por juego: 284.7 (Denver) – 310.1 (Pittsburgh).
- Tiempo de posesión por partido: 26:20 – 31:09
Pittsburgh tomó la decisión de cortar a Rodgers tras su aparición en el show de Pat McAffe, donde hizo fuertes revelaciones sobre el comportamiento de McCarthy con los jugadores y en las reuniones de equipo
A Pittsburgh Steelers les rodea la polémica sobre Aaron Rodgers, quien fue cortado después de la fecha límite de cambios. Este jueves pasó el periodo de waivers sin que ninguna franquicia lo reclamara, por lo que se convirtió en agente libre
Broncos van con marca de 8-2 y Pittsburgh con 6-4
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Denver y Pittsburgh, Semana 12 de la NFL, que se disputa en Thanksgiving en el Acrisure Stadium!