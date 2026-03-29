Frentes políticos / 29 de marzo de 2026

1. Respeto. En Zacatecas, el nombre del golfo se volvió acto político y mensaje exterior. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, corrigió a Donald Trump, su homólogo en Estados Unidos, sin romper la cuerda diplomática, firme en la forma, cuidadosa en el fondo. La escena, frente a productores, mezcla identidad, narrativa nacional y cálculo bilateral. Mientras el vecino tantea símbolos, Palacio Nacional responde con pedagogía pública y evita escalar. Soberanía sin choque frontal. Y una línea que no admite traducción: es golfo de México, no de América. En esta época de misiles teledirigidos, las palabras bien acomodadas causan más efecto.

2. Paso lento. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, vuelve al tablero por la peor vía, una orden de aprehensión ligada a Arantepacua, herida abierta desde 2017. El expediente avanza años después, con la Fiscalía General del Estado de Michoacán empujando 16 órdenes de captura por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. En la misma línea aparece Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad estatal, pieza operativa de aquel despliegue que terminó con cuatro muertos y decenas de agravios documentados. La justicia camina, pero lo hace tarde y con cálculo político inevitable. ¿Reparación o esperado ajuste de cuentas?

3. Contención. El parte oficial canta victoria, playas limpias y derrame bajo control tras el despliegue federal. Pedro Morales Ángeles, al mando de la Semar, puso buques y barreras; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, certifica saneamiento y Víctor Rodríguez, director general de Pemex, observa cómo el foco vuelve a Cantarell sin salpicar más allá de lo indispensable. En la mesa, Andrea González, titular de ASEA, y Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente, abren expedientes mientras la marea baja. Se retiraron toneladas, se cercaron manchas, se vigila el litoral. Faltan los responsables.

4. Tareas ajenas. En Villahermosa, la Guardia Nacional, con Guillermo Briseño al frente, volvió a tocar puertas y repartir cercanía. Hay recorridos en plazas, escuelas y domicilios mientras el uniforme se adapta a funciones que no sustituyen estrategia. En paralelo, Javier May Rodríguez, el gobernador, enfrenta un territorio donde la violencia no cede y donde la presencia federal se vuelve parche visible. Se escucha a vecinos, se promueve el 088, se caminan colonias. Pero la escena deja una duda: cuando la proximidad ocupa el lugar de la contención, algo más profundo está fallando. Y eso no se resuelve tocando puertas.

5. Sequía. En Poza Rica, el conflicto por el agua dejó de ser técnico y se volvió político, en horas. La gobernadora Rocío Nahle enfrenta bloqueos de piperos que tomaron puentes y accesos, mientras la nueva regulación aprieta. En medio, colonias enteras dependen de esas unidades porque el sistema estatal no alcanza. La ecuación es fallida, se ordena el mercado sin resolver el abasto. Los trabajadores piden diálogo; la respuesta no llega y la ciudad se paraliza. El suministro falla y el control administrativo enciende la calle. Y el costo lo paga quien abre la llave y no encuentra nada.