Oleksandr Usyk retiene títulos mundiales tras polémico triunfo ante Rico Verhoeven

Oleksandr Usyk retuvo sus títulos mundiales de peso pesado tras imponerse por nocaut técnico a Rico Verhoeven en una pelea disputada frente a las Pirámides de Giza, en Egipto, en un combate que resultó mucho más cerrado de lo esperado.

El duelo, que enfrentó al campeón ucraniano como favorito ante el experimentado neerlandés del kickboxing, se mantuvo altamente competitivo desde los primeros asaltos, con Rico Verhoeven respondiendo con agresividad y combinaciones que complicaron en distintos momentos a Oleksandr Usyk.

Oleksandr Usyk retuvo sus títulos mundiales REUTERS

La polémica llegó en el round 11, cuando un potente uppercut de Oleksandr Usyk mandó a la lona a Verhoeven, quien logró ponerse de pie antes de la cuenta completa; sin embargo, el réferi detuvo la pelea a segundos del final del asalto, desatando protestas inmediatas del equipo del neerlandés.

Antes de la detención, el combate era considerado parejo en las tarjetas extraoficiales, lo que incrementó la controversia sobre la decisión arbitral y abrió el debate entre aficionados y especialistas sobre si el enfrentamiento debió llegar hasta el último round.

Oleksandr Usyk reconoció la dureza del combate ante Rico Verhoeven REUTERS

Tras la pelea, Oleksandr Usyk reconoció la dureza del combate y elogió a su rival, mientras que Rico Verhoeven expresó su orgullo por el desempeño y dejó abierta la posibilidad de una revancha que ya genera expectativa en el mundo del boxeo.