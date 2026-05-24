Andrés Vaca dedica título de Cruz Azul a Paco Villa; Martinoli enaltece a Rotondi

Cruz Azul se coronó en el Clausura 2026 de la Liga MX, obtuvo su décima corona en la historia del futbol mexicano y Andrés Vaca dedicó el título a Paco Villa, mientras que Christian Martinoli destacó a Rodolfo Rotondi como la gran figura de La Máquina.

Con un final de alarido, Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas y se coronó en la Liga MX, dándole el décimo título a la institución cementera en sus 99 años de historia y haciendo estallar el grito de millones de sus seguidores.

Una vez que La Máquina había asegurado el triunfo, Andrés Vaca no olvidó en mencionar a Paco Villa, narrador y ferviente aficionado de Cruz Azul que murió a los 54 años a causa de cáncer de páncreas.

Durante la transmisión, estas fueron las emotivas palabras de Andrés Vaca en TUDN:

Y también donde sea que estés Paco Villa, ¡grítalo! En algún lugar estás narrando este momento y alguien está regocijándose escuchando tu relato. ¡Grítalo donde sea que estés porque esto también es de ti! Porque tú deberías de estar en este momento gritando la décima”.

Por su parte, Christian Martinoli destacó el desempeño de Rodolfo Rotondi, futbolista que sufrió constantemente por sus errores en ediciones pasadas de Liguilla ante América y que tenía una espina clavada que terminó sacándose con el triunfo de Cruz Azul y bordando la décima estrella en su escudo.

El tipo que criticaron, al que pidieron que se fuera. Un tipo con carácter, que hizo diferencia cuando entraba, aguantó las críticas, aguantó hasta el final y dio la vuelta que liquida y da el título”.

BFG