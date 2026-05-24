Hermosillo se burla de Pumas tras título de Cruz Azul: "Otra copa en tu estadio" 

En una Final vibrante disputada en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul logró dar vuelta al marcador y se proclamó campeón de la Liga MX tras vencer a Pumas por 2-1.

Los auriazules se habían puesto en ventaja con un gol de Robert Morales, pero la Máquina reaccionó con garra y llegó el gol definitivo de Rotondi en los minutos finales. Con este triunfo, Cruz Azul sumó su décimo título de liga, el primero desde 2021.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

La burla de Carlos Hermosillo por el título en CU

El histórico goleador de Cruz Azul, no dejó pasar la oportunidad para burlarse un poco de Pumas. De forma directa al periodista Alejandro Blanco, previo al programa La Última Palabra de Fox Sports, Carlos Hermosillo le soltó un peculiar recordatorio.

Hermosillo recordó que Cruz Azul ya había ganado una Concachampions en ese mismo estadio y ahora sumaba la Liga MX.

Volvimos a ganar en su estadio… Para que se les quite. ¡Otra copa en tu estadio papá!”, gritó con alegría.

El histórico goleador de La Máquina no dejó pasar esta oportunidad para recordar que Pumas no ha podido levantar un trofeo en CU, mientras que el Azul ya lo hizo en dos ocasiones.

Ángel Jeremy Márquez celebrando el campeonato de Cruz Azul REUTERS

Cruz Azul domina CU: dos títulos en el estadio de Pumas

Cruz Azul ya ha levantado dos trofeos importantes en el Estadio Olímpico Universitario: la Concacaf en 2025 y ahora el título de la Liga MX. En ambos casos, La Máquina demostró que puede brillar como local o visitante en CU, silenciando a una de las aficiones más apasionadas del país.

Por su parte, Pumas no ha podido conquistar un título de liga en su propio estadio en los últimos 15 años, una sequía que duele especialmente tras esta final perdida en casa.