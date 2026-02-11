André Jardine se preocupa antes del Clásico; Alejandro Zendejas está en duda para jugar

André Jardine, técnico del América, puso en duda la participación del volante Alejandro Zendejas para el clásico ante el Guadalajara. "Lo de Zende se probó, no se sentía tan confiado por cómo estaba en el último partido, no nos conviene aún arriesgar, si no están con la sensación al cien por ciento, veremos si podrá estar el fin de semana contra Chivas”.

América igualó sin goles con el Olimpia, juego de vuelta de la primera fase de Concacaf Champions Cup, en la que Zendejas tampoco entró en la convocatoria. Su ausencia fue notoria por el poco peso ofensivo de las Águilas en el sector derecho.

Sin embargo, el equipo de Jardine salió airoso gracias al global de 2-1 sobre el equipo hondureño. Sobre la gris actuación y el enojo de la afición por el marcador sin goles, en el estadio Ciudad de los Deportes, Jardine se dijo comprensivo.

Claro que sales por un lado, con la sensación del objetivo concluido, pero no con las formas, queremos generar más, la inspiración no estaba en los delanteros, momentos determinantes, nos equivocamos, esto pasa en partidos como éste."

Alejandro Zendejas es la piedra angular en el esquema de André Jardine. Mexsport

“Frustrado en este aspecto, era de los objetivos pasar con victoria, creo que hicimos lo que tuvimos al alcance, pusimos a todos los delanteros, fuimos una versión muy ofensiva, darle el mérito al rival por sus formas de defenderse, mirando todas las eliminatorias son pocos los equipos con dos victorias, no está mal los cuatro puntos que hicimos”.

El técnico de la Águilas también se refirió a la adaptación de los refuerzos, en este caso de Raphael Veiga y su segundo juego como americanista. “Rapha va a ser importante ganando estos minutos, ritmo, adaptándose a la altura, es un tema importante para él, pero se ven cosas que va a aportar al equipo, pases filtrados, tiros, lo que hacen los camisas 10 siento que no estaba en su noche más inspirada, pero buenas sensaciones hacia el futuro".

Con la mira puesta en el clásico nacional del sábado en Guadalajara, Jardine reiteró su preocupación por la ausencia de Zendejas. “Avanzando como equipo, podemos repetir la alineación, hoy no contamos con Zende.

No por nada Chivas es líder del torneo, jugó con la misma alineación, todos buscamos objetivos, sabemos que este torneo es como se termina, no como empieza. “Hoy la frustración es de todos, conscientes de que tenemos que mejorar y hacer al equipo más fuerte contra Chivas", concluyó Jardine.