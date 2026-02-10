América vs. Olimpia: Jardine defiende su estilo y advierte que no habrá tregua en la vuelta

André Jardine no titubeó en defender su plan de juego. Respondió directo a su colega del Olimpia, Eduardo Espinel, quien acusó a las Águilas de comer tiempo en el juego de ida de la primera fase de Concacaf Champions Cup.

No concuerdo con él, no jugamos para hacer tiempo. Salimos a proponer en campo rival, una cancha difícil contra un buen equipo”, refirió Jardine sobre la victoria 1-2 de la semana pasada, en el Estadio Tiburcio Carias Andino, en Tegucigalpa, Honduras.

Los tantos de la victoria fueron obra de Víctor Dávila (45’+2) y de Ramón Juárez (88’), mientras que Jorge Álvarez marcó para los locales (50’).

Mañana será uno de esos juegos donde cada segundo cuenta mucho. Vamos a estar concentrados del minuto uno al cien”, añadió el estratega brasileño previo al entrenamiento en Coapa.

En el América también hay sensaciones de revancha personal, por quedar eliminados en la ronda de cuartos de final de la Concachampions del año pasado. Los azulcremas cayeron ante el Cruz Azul, en cuartos de final.

Para esta nueva edición, el técnico brasileño ya toma sus precauciones. Incluso manifestó en que no tomará a la ligera a delanteros como Jorge Benguche y Kevin Güiti.

Analizamos en videos a los rivales, son rivales que no conocemos tanto y llegas al partido con sensaciones de saber dónde están sus puntos fuertes. Los delanteros ves que tienen la fuerza y calidad de ser de Selección de Honduras, son importantes. Me llamó la atención su fuerza, su capacidad de retener el balón”, mencionó en una conferencia organizada por la Concacaf.

Israel Reyes, defensa de las Águilas del América. Christian Mendoza/ Excélsior

Por su parte, el defensa Israel Reyes exhortó a los suyos a defender la mínima ventaja este miércoles, en el estadio Ciudad de los Deportes, e imponer la localía.