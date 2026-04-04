Alerta en el América y en la Selección Mexicana; Érick Sánchez se lesionó  

Uno más a la lista de lesionados del América y de la Selección Mexicana. Durante el encuentro de Liga MX contra Santos Laguna, en el Estadio Corona, Érick Sánchez salió tras lastimarse la rodilla izquierda.

El mediocampista, en un mal movimiento tras la pelea de un balón (12’), se tiró al césped al tiempo que pedía a sus compañeros sacar la esférica del campo de juego.

El cuerpo médico se enfocó en atender la rodilla izquierda, mientras que el futbolista no podía ocultar su rostro de preocupación.

Volvió a la cancha rápidamente. Pero el momento era del conjunto lagunero que presionaba sobre el área americanista.

En una jugada por un costado de la portería de las Águilas, Lucas di Yorio alcanzó a rematar elevado ante la salida de Rodolfo Cota. El balón buscaba picar dentro de las redes, pero apareció el Chiquito Sánchez para rechazarla de cabeza.

En la jugada posterior, Érick Sánchez se resintió de la rodilla y pidió su cambio de inmediato. Su lugar lo tomó el brasileño Vinícius Lima (14’).

Chiquito Sánchez miró el resto del partido en la banca, con una bolsa de hielo sobre la rodilla y la incertidumbre en hombros por sus aspiraciones mundialistas con la Selección Mexicana, al ser de los jugadores de la Liga MX constantes en las convocatorias de Javier Aguirre.

Los lesionados de América

Las alarmas en Coapa están encendidas justo en el inicio de una semana cargada de actividad. Después del juego en Torreón, las Águilas del América viajarán a Estados Unidos, para la visita del martes al Nashville de la MLS, juego de ida por los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Entre los jugadores tocados dentro del América están Henry Martín (no viajó) y Dagoberto Espinoza (sí viajó con el grupo para su pronta integración a la competencia). Mientras que los lesionados de larga duración son el atacante Víctor Dávila y el guardameta Luis Ángel Malagón.

Al minuto 25, el América se llevó otro susto en La Comarca. Miguel Vázquez sufrió un golpe en la cabeza que le provocó un leve sangrado, el cual fue controlado por el cuerpo médico de las Águilas. El defensor continuó con normalidad sus funciones en la lateral izquierda (Cristian Borja quedó fuera de la lista).

Aunque al minuto 36, Vázquez y Aldo López (Santos) protagonizaron un fuerte choque de cabezas. Ambos cayeron fulminados al césped y el protocolo de conmociones se activó. Fue al minuto 41 que el jugador santista no resistió más y salió de cambio por Tahiel Jiménez.