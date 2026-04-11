América y Cruz Azul decepcionan tras empate 1-1

Vibrante retorno del América al ‘nuevo’ Estadio Banorte, aunque la misma decepción que arrastra en el Clausura 2026, al verse empatado fortuitamente por el Cruz Azul (1-1) y con ello la firma de una triste racha de clásicos en el semestre (dos perdidos y uno igualado).

Luego del empate sin goles entre las selecciones de México y Portugal el pasado 28 de marzo, en la reapertura del estadio, en América un canterano levantó la mano para firmarse el primer tanto.

Al minuto 16, a pase de Alejandro Zendejas, Patricio Salas remató de cabeza para el 1-0. Golazo digno para ser el primero con el regreso de las actividades en el recinto próximamente tres veces mundialista. El balón pasó prácticamente acariciando el poste izquierdo de Andrés Gudiño.

Así festejaron los jugadores del América el 1-0 sobre Cruz Azul Mexsport

Se notaba que el América extrañaba la inmensidad del Coloso de Santa Úrsula y el calor de su gente, pese a que el clásico no registró boletaje agotado. Espacios vacíos en las zonas más altas de secciones generales y en primeras filas.

Los fantasmas que suelen aquejar al Cruz Azul al tratarse de un enfrentamiento con el América cobraban fuerza, al perder a uno de sus elementos más letales en el ataque, a Nicolás Ibáñez.

Nico Ibáñez salió lesionado en el primer tiempo Mexsport

Al minuto 37 y tras la búsqueda de un balón, el argentino cayó con un enorme gesto de dolor. De pronto se sujetó en el área del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Abandonó la cancha en el carro de asistencia médica, por lo que Gabriel “El Toro” Fernández ingresó en su lugar.

Pero el América empezó a ser displicente. No aprovechó la baja moral de los celestes. Incluso el técnico André Jardine notaba el exceso de confianza en los suyos. El brasileño no se cansó de dar manotazos desde su área e indicaciones que no llegaban a sus pupilos.

En el tiempo de compensación antes de irse al descanso, un gol fortuito llegó de la nada para emparejar el marcador 1-1. Un centro de Carlos Rotondi al área rebotó en Omar Campos. El defensor de La Máquina solamente contempló su desvío rumbo a las redes y la mirada atónita del meta Rodolfo Cota.

Omar Campos tuvo un festejo especial tras marcar el gol del empate 1-1 Mexsport

El gol de Omar Campos también tuvo su carga emocional. Hasta las lágrimas brotaron en el jugador, por la dedicatoria a su abuelo recién fallecido.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Nicolás Larcamón sacaron el carácter, mientras que al América se le percibió en shock por la sosa manera de ser empatado, pero persistió con posesión y dominio del sector rival con centros que tanto Campos como Willer Ditta no se cansaron de rechazar.

Se le fue la noche soñada y necesaria a un América que le cuesta acercarse a los principales puestos de Liguilla. Y floreció el enojo de la afición que al unísono expresó su inconformidad entre rechiflas y con los gritos prohibidos por la FIFA (“Ehhh, pu…”).

Con su cuarto empate del torneo Clausura 2026, saldan la jornada con 19 puntos, mientras que La Máquina llegó a 28 unidades, es tercero y libró el tormento psicológico del americanismo, al que le recordó que al próximo semestre también será inquilino en el Estadio Banorte.

Clásico Joven que se queda con la cuenta pendiente. Ambos equipos ahora pensarán en sus respectivos compromisos de la Concacaf Champions Cup de la próxima semana.