América vence a Mazatlán con sus brasileños, aunque sin nada de 'Jogo Bonito'

El América prefirió no desgastarse en demasía ante el Mazatlán. Resolvió el trámite fácil y con toque brasileño por 2-0, aunque con bajas notas de 'Jogo bonito' que se espera recuperen. Por ahora, la artillería pesada para la Liga MX será lanzada el siguiente sábado, en el clásico ante los Pumas.

Aunque el miércoles las Águilas reciben al Philadelphia Union, la vuelta de los octavos de final de la Champions Cup Concacaf vislumbra también como trámite para los dirigidos por André Jardine.

Mientras, Raphael Veiga fue el encargado de conducir la victoria en la gira del adiós del Mazatlán y hasta de borrar el oso de uruguayo Brian Rodríguez en su penalti errado cerca de los ocho minutos, luego de una mano de los cañoneros que de verificada en el VAR.

Raphael Veiga del América anotó en Concacaf y Liga en la misma semana Mexsport

Sus brasileños al menos anotan

Fue hasta el 43’ que el brasileño Veiga abrió el marcador en conexión con el Rayito Rodríguez. Antes de la anotación, el protagonismo era de los guardametas. Primero con Ricardo Rodríguez por aguantar y retener el remate del Rayito desde los once pasos, después por bloquear los intentos de Alejandro Zendejas. Rodolfo Cota no se quedó atrás.

Atentos a sus costados, el guardameta de las Águilas del América voló pletórico para rechazar los pocos disparos a puerta del Mazatlán. Para la segunda parte, el América se mantuvo dominante, pero sin apuro.

Jardine echó mano de sus cambios para cuidar de sus referentes. Movimientos tácticos que no pasaron inadvertidos desde un punto peculiar del estadio Ciudad de los Deportes. En un palco miraba Efraín Juárez. El estratega de los Pumas fue a observar de cerca al siguiente rival. Tras la iguala dramática con el Cruz Azul, la presión tocará a la puerta tanto de Club Universidad como de América.

Los jugadores del América celebran otra victoria sin nada qué recordar. Mexsport

El brasileño Vinícius marca su primer gol

La segunda anotación era cuestión de tiempo. El asedio americanista hizo daño al 81’, con un disparo a media altura que surgió magistralmente de los botínes de Vinícius Lima, primer tanto del contención brasileño en nuestro país.

Luego del golpe anímico de perder por lesión al portero Luis Ángel Malagón, el América llegará encendido a la Concachampions y como séptimo en el Clausura 2026 (17 puntos), mientras que el sotanero Mazatlán (19 unidades) , con el estratega Sergio Bueno, está resignado a cumplir su calendario, para después condenarse a la desaparición una vez que venda su carta de afiliación al Atlante.