¡Penal para el América! Karen Hernández protagoniza nueva polémica

El nombre de Karen Hernández estará en boca de todos una vez que le concedió un polémico penal para el América en los primeros minutos del partido ante Mazatlán, correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX.

Tras la lesión de Luis Malagón y teniendo a Kevin Álvarez entre los titulares, André Jardine y América fueron al frente en busca de una victoria que los regresara a los sitios de Liguilla en la tabla de posiciones.

Con un remate de Kevin Álvarez que terminó rebotando en propios y extraños, la silbante dejó continuar la jugada hasta que -momentos más tarde- frenó el compromiso para revisar la jugada en el monitor del VAR.

En las distintos ángulos que pudieron apreciarse en la transmisión de TV, se notó de manera clara que Patricio Salas tocó el balón con la mano en primera instancia, sin embargo, el esférico impactó inmediatamente en la mano de Lucas Merolla, misma que fue determinante para que Karen Hernández dictaminara penal en favor de las Águilas.

Desatando los reclamos de jugadores y Cuerpo Técnico del equipo visitante, Karen Hernández mantuvo su decisión y Brian Rodríguez tomó la redonda para cobrar desde los 11 pasos, solo que el delantero uruguayo disparó de manera displicente y perdió la oportunidad de poner el 1-0 en favor de América.

Este resultado será fundamental para los de André Jardine, ya que de sumar en el Estadio Ciudad de los Deportes, se volverá a meter en los puestos de Liguilla (con oportunidad de finalizar 6º), mientras que una derrota pone cuesta arriba el tramo final de la Fase Regular en una semana donde se medirá a Philadelphia Union y Pumas en la capital del país.

BFG