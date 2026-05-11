Pumas eliminó al América y Antuna celebró en puesto de tacos en CU

Tras una eliminatoria de alto voltaje entre los Pumas y el América en los Cuartos de Final del Clausura 2026, que terminó con un vibrante empate global de 6-6 y le dio el pase a los universitarios, Uriel Antuna protagonizó un festejo peculiar que rápidamente se viralizó.

El atacante auriazul fue captado en un puesto de tacos a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, donde acudió tras el encuentro acompañado de aficionados del equipo, con quienes incluso entonó el tradicional “Goya” antes de sentarse a comer.

Antuna gritó un ´Goya´antes comer sus tacos Captura de pantalla

La escena fue difundida a través de las historias de Instagram de la esposa del jugador, Penélope García, y mostró a Antuna celebrando de manera relajada el pase a semifinales en un ambiente completamente cercano a la afición universitaria.

La esposa de Uriel Antuna documentó el peculiar festejo Captura de pantalla

Este tipo de gestos refuerzan la buena sintonía del atacante con el conjunto de la UNAM, donde ha encontrado mayor continuidad y protagonismo tras su paso por los Tigres, etapa en la que no logró consolidarse como titular habitual pese a la alta competencia del plantel.

En el Clausura 2026, Antuna suma 14 partidos en fase regular con dos goles, además de participación activa en la Liguilla, donde ya registró una anotación en la serie de Cuartos de Final, ganándose la confianza del técnico Efraín Juárez.

Ahora, los Pumas se enfocan en su siguiente reto: las semifinales ante Club Pachuca, serie que arrancará esta misma semana en busca de un boleto a la gran final del torneo.